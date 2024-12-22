"Направляем людей на фронт": в ВС раскрыли детали перевода бойцов в пехоту

Юрий Игнат опроверг утверждения СМИ о том, что ВС якобы стали меньше сбивать российские цели.

https://glavred.info/ukraine/napravlyaem-lyudey-na-front-v-vs-raskryli-detali-perevoda-boycov-v-pehotu-10624397.html Ссылка скопирована

В ВС прокомментировали работу сил ПВО / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада ТРО, 37 отдельная бригада морской пехоты

Важно:

Воздушные силы направляют людей на усиление фронта

Эффективность ПВО по вражеским БпЛА остается на уровне 95%

Военнослужащие из всех видов и родов войск направляются в подразделения и части Сухопутных войск и Воздушные силы не исключение, ведь они вторые по численности в армии, заявил исполняющий обязанности руководителя управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Таким образом в своем Facebook он прокомментировал информацию британского издания The Guardian о том, что Генеральный штаб ВСУ якобы предписывает подразделениям украинской противовоздушной обороны переводить своих военных в пехоту из-за дефицита личного состава.

видео дня

"Это общеизвестный факт. Кроме того, хочу напомнить, что Воздушные силы уже больше года направляют людей на усиление фронта из состава Сводной стрелковой бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины, на базе которой военнослужащие сначала проходят подготовку, а затем, в составе подразделений, направляются на сложные направления боевых действий. Конечно, перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил. Людей не хватает и это тоже общеизвестный факт", - пишет представитель ВС.

В то же время он опроверг утверждения СМИ о том, что ВС якобы стали меньше сбивать российские цели. По его словам, ПВО – это система противовоздушной обороны государства, в которую входят подразделения всех Сил обороны, способные вести огонь по воздушным целям – то есть, это и пехота, и моряки, и вертолетчики, а не только Воздушные силы.

"Сбивают, как и сбивали. Эффективность противовоздушной обороны по вражеским БпЛА остается на уровне 95%, учитывая сбитые и падающие сами или под влиянием РЭБ, так называемые "локационно потерянные". По ракетам, конечно процент меньше, учитывая рост применения баллистики. В конце концов, в утренних сводках все есть, несмотря на кучу "экспертов-всепропальщиков" И главное! Только что уточнил в кадровом центре, что никто, никогда не направлял в пехоту военнослужащих, проходивших подготовку за границей на Patriot, Nasams или Iris-T (был один такой случай, и то из-за определенных обстоятельств) ", - добавил Игнат.

Ранее издание The Gardian отмечало, что украинское командование якобы отправляет бойцов ПВО на фронт как пехоту. Все якобы из-за дефицита личного состава. В Генеральном штабе ВСУ заявил, что такие утверждения являются недостоверным и некорректным. Отмечается, что определенное количество военных из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями.

Как сообщалось ранее, в 2025 году в Украине планируется масштабная программа базовой военной подготовки для всех мужчин в возрасте 18-25 лет, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Спикер МИД Георгий Тихий добавил, что Украина обсуждает с партнерами вопросы мобилизации и снижения возрастного порога, но основной проблемой остается задержка поставок обещанного вооружения, сообщал Главред.

Другие новости:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред