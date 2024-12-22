Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Направляем людей на фронт": в ВС раскрыли детали перевода бойцов в пехоту

Алексей Тесля
22 декабря 2024, 16:13
219
Юрий Игнат опроверг утверждения СМИ о том, что ВС якобы стали меньше сбивать российские цели.
ВСУ, ПВО
В ВС прокомментировали работу сил ПВО / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада ТРО, 37 отдельная бригада морской пехоты

Важно:

  • Воздушные силы направляют людей на усиление фронта
  • Эффективность ПВО по вражеским БпЛА остается на уровне 95%

Военнослужащие из всех видов и родов войск направляются в подразделения и части Сухопутных войск и Воздушные силы не исключение, ведь они вторые по численности в армии, заявил исполняющий обязанности руководителя управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Таким образом в своем Facebook он прокомментировал информацию британского издания The Guardian о том, что Генеральный штаб ВСУ якобы предписывает подразделениям украинской противовоздушной обороны переводить своих военных в пехоту из-за дефицита личного состава.

видео дня

"Это общеизвестный факт. Кроме того, хочу напомнить, что Воздушные силы уже больше года направляют людей на усиление фронта из состава Сводной стрелковой бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины, на базе которой военнослужащие сначала проходят подготовку, а затем, в составе подразделений, направляются на сложные направления боевых действий. Конечно, перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил. Людей не хватает и это тоже общеизвестный факт", - пишет представитель ВС.

В то же время он опроверг утверждения СМИ о том, что ВС якобы стали меньше сбивать российские цели. По его словам, ПВО – это система противовоздушной обороны государства, в которую входят подразделения всех Сил обороны, способные вести огонь по воздушным целям – то есть, это и пехота, и моряки, и вертолетчики, а не только Воздушные силы.

"Сбивают, как и сбивали. Эффективность противовоздушной обороны по вражеским БпЛА остается на уровне 95%, учитывая сбитые и падающие сами или под влиянием РЭБ, так называемые "локационно потерянные". По ракетам, конечно процент меньше, учитывая рост применения баллистики. В конце концов, в утренних сводках все есть, несмотря на кучу "экспертов-всепропальщиков" И главное! Только что уточнил в кадровом центре, что никто, никогда не направлял в пехоту военнослужащих, проходивших подготовку за границей на Patriot, Nasams или Iris-T (был один такой случай, и то из-за определенных обстоятельств) ", - добавил Игнат.

Ранее издание The Gardian отмечало, что украинское командование якобы отправляет бойцов ПВО на фронт как пехоту. Все якобы из-за дефицита личного состава. В Генеральном штабе ВСУ заявил, что такие утверждения являются недостоверным и некорректным. Отмечается, что определенное количество военных из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями.

Как сообщалось ранее, в 2025 году в Украине планируется масштабная программа базовой военной подготовки для всех мужчин в возрасте 18-25 лет, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Спикер МИД Георгий Тихий добавил, что Украина обсуждает с партнерами вопросы мобилизации и снижения возрастного порога, но основной проблемой остается задержка поставок обещанного вооружения, сообщал Главред.

Другие новости:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Сухопутные войска Юрий Игнат
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Нужен мирный договор: Папа раскритиковал Европу за вооружение войны в Украине

Нужен мирный договор: Папа раскритиковал Европу за вооружение войны в Украине

17:37Мир
Бьет на тысячи километров: КНДР могла передать РФ "секретную" баллистику – СМИ

Бьет на тысячи километров: КНДР могла передать РФ "секретную" баллистику – СМИ

17:14Мир
Оккупанты штурмовали на пикапах с флагом СССР: ВСУ отбили вражескую атаку - Forbes

Оккупанты штурмовали на пикапах с флагом СССР: ВСУ отбили вражескую атаку - Forbes

17:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

Буря "трусит" целых 2 недели: в Украине жестко затягивает магнитная буря

Буря "трусит" целых 2 недели: в Украине жестко затягивает магнитная буря

Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

Усик победил Фьюри: все подробности

Усик победил Фьюри: все подробности

Последние новости

18:04

РФ пытается форсировать Днепр: эксперт рассказал, есть ли угроза для Херсона

17:37

Нужен мирный договор: Папа раскритиковал Европу за вооружение войны в Украине

17:35

Умерла в 26 лет: в семье путинистки Шукшиной случилось горе

17:14

Бьет на тысячи километров: КНДР могла передать РФ "секретную" баллистику – СМИ

17:00

Оккупанты штурмовали на пикапах с флагом СССР: ВСУ отбили вражескую атаку - Forbes

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
16:41

Украинскому певцу запретили въезд в Евросоюз

16:22

Атака дронов на российскую нефтебазу: в ЦПД сказали, в чем важность объекта

16:13

"Направляем людей на фронт": в ВС раскрыли детали перевода бойцов в пехоту

16:02

Стреляют в армию Путина и сбивают свои БПЛА: СМИ узнали, как воюют войска КНДР

Реклама
15:55

Почему нельзя разбивать яйца ножом: эксперты объяснили, как это делать правильно

15:43

Некоторые медуслуги в Украине станут платными: когда заработают нововведения

15:40

Принесут успех в 2025 году: эксперты назвали три "счастливых" комнатных растения

15:35

2025 год станет ключевым для приближения мира в Украине - ЗеленскийВидео

15:21

Обходить десятой дорогой: какие вещи нельзя покупать на барахолках и секондах

14:57

Время для прекращения огня: Трамп "направил сообщение" Зеленскому - El Pais

14:51

Оккупанты попытались оккупировать остров в Запорожской области: детали

14:47

Путин разразился циничными обвинениями и угрозами в адрес Украины

14:38

Справятся с оптической иллюзией единицы: найдите лишний гриб за 7 секунд

14:00

Еще одно преступление: россияне расстреляли украинских пленных на фронтеВидео

14:00

Планы Путина по затяжной войне с Украиной: в ISW раскрыли детали

Реклама
13:27

Реванш Усик-Фьюри: сколько миллионов заработал украинец - очень круглая сумма

13:07

Хакеры удалили один из самых закрытых реестров в Украине: что известно

12:56

Чем полезны фисташки для организма: ученые рассказали о суточной норме фисташек

12:52

Седокова соврала и не оплатила транспортировку тела и похороны Яниса Тиммы

12:50

Новый уход за орхидеями: для чего эксперты кладут в горшок 2 кубика льда

12:21

Рекордная стоимость: в Украине резко переписали цены на популярный овощ

12:05

Как выбрать коврик для йоги - какие материал и длина коврика подойдут новичку

12:03

"Совершенная наглость": назван шаг, которого Трамп ждет от ПутинаВидео

11:44

Война может продлиться до 2026 года: обнародован негативный сценарий для Украины

11:21

История сейчас не знает таких случаев: ВСУ провели уникальную операцию - эксперт

11:04

"Знаешь тетю Ани Лорак": Песков жестко опустил запроданкуВидео

11:01

ВСУ и войска РФ продвинулись на важном направлении: в США раскрыли детали

10:26

Как выбрать веник для бани: разновидности, как правильно запаривать веники

10:21

Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

10:00

Новогодний стол 2025: во сколько обойдется и за что придется доплатить

09:51

Помощь Украине: Шольц прикрикнул на Дуду на встрече лидеров ЕС – FT

08:58

Десант на Днепр и попытка атаки в сторону Херсона: Братчук раскрыл планы РФ

08:45

Рождественский ребус: найдите спрятавшегося эльфа за 5 секунд

08:26

РФ нанесла коварный удар: в Киевской области загорелась крыша дома - что известно

07:53

По меньшей мере 10 взрывов: в Орле поднялось пламя до небес на ценном объекте

Реклама
06:52

Необольшевизм Путина: почему Украина – лишь промежуточный рубеж Кремлямнение

06:00

Буря "трусит" целых 2 недели: в Украине жестко затягивает магнитная буря

05:42

Гороскоп на завтра 23 декабря: Львам - исполнение желаний, Стрельцам - счастливый день

05:00

Какой сегодня праздник 22 декабря 2024 года: что нельзя делать беременным в этот день

04:30

Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

04:15

Важный церковный праздник 22 декабря: три запрета, которые нельзя нарушать

04:00

Украинцев могут ждать новые наказания: что будет с нарушителями комендантского часа

03:35

Почему нельзя говорить "благочинний фонд": какую серьезную ошибку совершают многие людиВидео

02:24

"Прилетит такое, к чему не готовы": чем для РФ обернется война с НАТО

02:00

Лечение продолжается: в Букингемском дворце раскрыли правду про рак Чарльза III

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять