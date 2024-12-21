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Бойцов ПВО "бросают" в пехоту: в Генштабе ВСУ объяснили, что происходит

Ангелина Подвысоцкая
21 декабря 2024, 16:51обновлено 21 декабря, 17:24
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В Генштабе рассказали, каких военнослужащих переназначают из состава рот охраны ВС ВСУ.
ВСУ
Генштаб рассказал, отправляют ли бойцов ПВО в пехоту / Колаж: Главред, фото: 103 ОБр ТРО, 199 учебный центр ДШВ ВСУ

Британское издание The Gardian отмечало, что украинское командование якобы отправляет бойцов ПВО на фронт как пехоту. Все якобы из-за дефицита личного состава.

Как отмечалось со слов офицера одного из подразделений, "ситуация доходит до критической точки, когда мы не можем гарантировать эффективность ПВО".

"Эти люди не подготовлены к пехотным боям, и если их захватят в плен, это может привести к утечке важной информации", - добавил он.

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Некоторые офицеры заявляют, что есть случаи, когда бойцов из ПВО якобы перебрасывают в пехоту с целью наказания.

"У меня осталось меньше половины личного состава. Комиссия, которая приезжала недавно, требовала еще больше людей. Но кого мы можем дать? Только тех, кому за 50, или тех, кто уже получил ранения. Это катастрофически влияет на нашу работу", - отметил офицер.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ заявил, что такие утверждения являются недостоверным и некорректным.

Отмечается, что определенное количество военных из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями. В то же время, как утверждается, речь не идет о профессиональных специалистах ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба.

"В Воздушных силах есть военнослужащие различных военно-учетных специальностей. Речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны ВС ВС ВС Украины, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, который не задействован в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

В Генштабе акцентировали на том, что ситуация на линии боевого соприкосновения действительно сложная и перед Украиной стоит задача - удержать фронт. На выполнение этой задачи были направлены решения о переводе некоторых военнослужащих тыловых подразделений в боевые части.

"При этом количество сбитых российских "шахедов" отнюдь не уменьшилось. Противовоздушная оборона ВС ВСУ качественно выполняет свои задачи, различая настоящие ударные дроны противника и БпЛА неустановленного типа - преимущественно ложные цели, которые чаще всего проходят в сводках об отражении воздушных атак как "локально потерянные", - добавили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в районе Большой Новоселки оккупанты пытаются взять в кольцо бойцов ВСУ. Сергей Згурец сообщил, что ситуация в районе Большой Новоселки выглядит более критической. Противник имел определенные успехи, когда наши военные выбили врага из Нового Комара несколько дней назад.

РФ устроила "Успеновский мешок" для ВСУ. Российские оккупационные войска захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". Не все украинские военные смогли выйти из окружения, сообщили в канале DeepState.

Россияне пытаются обойти Курахово - полковник СБУ раскрыл, удержат ли ВСУ город. У России есть силы и резервы, но они небезграничны. Враг концентрируется на каком-то отдельном направлении, потому что не может одновременно наносить удары на нескольких направлениях.

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