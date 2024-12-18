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В районе Великой Новоселки оккупанты пытаются взять в кольцо бойцов ВСУ - Згурец

Юлия Закрепа
18 декабря 2024, 15:10обновлено 18 декабря, 15:43
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Россияне потеснили ВСУ из Нового Комара и логистика Великой Новоселки под угрозой.
В районе Великой Новоселки оккупанты пытаются взять в кольцо бойцов ВСУ - Згурец
Что происходит на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главные тезисы Сергея Згурца:

  • Враг пытается создать второе кольцо для прорыва
  • Удерживают ли позиции украинские военные - какие риски

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал о действиях оккупантов в районе Великой Новоселки.

"Ситуация в районе Великой Новоселки выглядит более критической. К югу от Великой Новоселки есть населенные пункты, такие как Макаровка, которая была отбита у противника и сейчас удерживается нашими войсками. Река Мокрые Ялы течет от Макаровки, и противник ее перешел, фактически перерезая транспортное сообщение между Макаровкой и Великой Новоселкой. Враг пытается создать второе кольцо прорыва над Макаровкой, что создает риск для подразделений ВСУ. Возникает вопрос, не будет ли повторена история с "карманом", которая была в зоне Успеновки вблизи Курахово, откуда выходили наши подразделения. Поэтому сейчас этот участок выглядит тревожно", - отметил Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

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Важно, насколько долго украинские подразделения смогут удерживать этот участок территории, учитывая общую ситуацию вокруг Великой Новоселки. Ведь противник имел определенные успехи, когда наши военные выбили врага из Нового Комара несколько дней назад, отметил он.

"Сейчас ситуация обострилась: россияне потеснили ВСУ из Нового Комара и логистика Великой Новоселки под угрозой. Конфликт за пути обеспечения и логистику продолжается, и важно, чтобы наши силы выявляли слабые места в обороне или наступлении врага", - сказал Згурец.

По его словам, враг также в Сонцевке и Старых Тернах пытается обойти Кураховское водохранилище и выйти на трассу к западу от Курахово, чтобы усложнить использование территории ТЭС как зоны для активных боевых действий.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

"Кураховская ТЭС расположена к югу от Кураховского водохранилища, которое расположено выше. Враг пытается создать предпосылки для того, чтобы наши войска не могли использовать потенциал промзоны для активной обороны. Риски обхода Курахово существуют, но все зависит от того, как Генштаб ВСУ найдет способы сбалансирования этих рисков", - резюмировал Згурец.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении, ведь оккупанты "срезают" Времовский выступ. После захвата Благодатного россияне постоянно стягивают пехоту в село малыми группами. РФ продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой - где самая сложная ситуация.

Украина потеряла половину захваченных территорий в Курской области. Иван Бакрев рассказал, что россияне имеют "огромное" преимущество почти во всем - в людях, артиллерии, технике - и "переключаются" между механизированными и пехотными атаками с мощным эффектом.

Враг уничтожил некоторые укрепления ВСУ на фронте. В течение суток российские штурмовые подразделения безуспешно атаковали украинские укрепления на нескольких участках фронта в Донецкой области. Армия РФ проводила штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного, в городской застройке Часового Яра.

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