Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом.

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Армия КНДР понесла потери / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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На Курщине погибло по меньшей мере 30 северокорейских солдат

Еще 3 солдат КНДР пропали без вести

Подразделения армии КНДР понесли значительные потери в боях на Курщине. Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери и доукомплектовать войска. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.

В течение 14 и 15 декабря 2024 года в районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка погибли по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.

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"Также в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке отмечают, что в связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом. В частности, из 94 отдельной бригады армии КНДР был направлен дополнительный личный состав для продолжения боевых операций в Курской области.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости

Недавно украинская разведка предупредила, что солдаты КНДР в ближайшее время, вероятно, начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области.

Впоследствии в ЦПД подтвердили, что северокорейских военных готовили к вводу в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.

Главред со ссылкой на ГУР писал, что на одной из позиций в Курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами. В результате ударов северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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