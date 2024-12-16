Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

Основное:
- На Курщине погибло по меньшей мере 30 северокорейских солдат
- Еще 3 солдат КНДР пропали без вести
Подразделения армии КНДР понесли значительные потери в боях на Курщине. Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери и доукомплектовать войска. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.
В течение 14 и 15 декабря 2024 года в районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка погибли по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.
"Также в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке отмечают, что в связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом. В частности, из 94 отдельной бригады армии КНДР был направлен дополнительный личный состав для продолжения боевых операций в Курской области.
Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости
Недавно украинская разведка предупредила, что солдаты КНДР в ближайшее время, вероятно, начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области.
Впоследствии в ЦПД подтвердили, что северокорейских военных готовили к вводу в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.
Главред со ссылкой на ГУР писал, что на одной из позиций в Курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами. В результате ударов северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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