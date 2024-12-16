Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

Марина Фурман
16 декабря 2024, 12:04обновлено 16 декабря, 12:53
1565
В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом.
Войска КНДР, ВСУ
Армия КНДР понесла потери / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Основное:

  • На Курщине погибло по меньшей мере 30 северокорейских солдат
  • Еще 3 солдат КНДР пропали без вести

Подразделения армии КНДР понесли значительные потери в боях на Курщине. Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери и доукомплектовать войска. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.

В течение 14 и 15 декабря 2024 года в районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка погибли по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.

видео дня

"Также в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке отмечают, что в связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом. В частности, из 94 отдельной бригады армии КНДР был направлен дополнительный личный состав для продолжения боевых операций в Курской области.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости

Недавно украинская разведка предупредила, что солдаты КНДР в ближайшее время, вероятно, начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области.

Впоследствии в ЦПД подтвердили, что северокорейских военных готовили к вводу в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.

Главред со ссылкой на ГУР писал, что на одной из позиций в Курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами. В результате ударов северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения.

Читайте также:

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области войска КНДР в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

13:07Мир
РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

13:07Мир
Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

12:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Водолеям - любовь, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Водолеям - любовь, Рыбам - сюрприз

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

Последние новости

13:14

Крылатую ракету-дрон "Пекло" начали производить серийно – СМИ

13:13

На Севере активизировались вражеские ДРГ: в ВСУ ответили, есть ли угроза наступления

13:07

Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

13:07

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

12:35

Обеспечение вооружением в приоритете: детали визита Дейнеко на границу с РФФото

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
12:23

"Под давлением": Елена Зеленская рассказала, что сейчас происходит в ее браке

12:09

Никто не может указывать Украине: Стефанишина - про снижение мобилизационного возраста

12:05

Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением

12:04

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

Реклама
11:52

Успеть раньше Трампа: в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ

11:19

Сколько миротворцев могут отправить союзники в Украину: эксперт озвучил количество

11:19

Китайский гороскоп на завтра 17 декабря: Змеям - гнев, Обезьянам - трата денег

11:14

Что будет с демографией, если война продлится еще три года: тревожный прогноз

11:08

СБУ дронами уничтожила склад российских боеприпасов в Донецкой области - СМИ

10:57

"Либо Украина, либо Путин": Кулеба сомневается в скором окончании войны

10:38

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

10:36

Путинист Филипп Киркоров публично унизил Максима Галкина - что произошло

09:57

До полутора тысяч ракет: авиаэксперт предупредил об угрозе новых массированных ударов

09:41

"Что у нее внутри": Ольга Сумская высказалась о старшей дочери, которая живет в РФ

09:39

Почему на самом деле Санта-Клаус носит красноеВидео

Реклама
09:26

Оккупанты продвинулись возле 6 сел на Донбассе — DeepState

09:26

Гороскоп на завтра 17 декабря: Девам - внезапная прибыль, Стрельцам - море удачи

09:25

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

"Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей

09:09

Оккупанты в Крыму ожидают прорыва ВСУ: ситуация изменилась - АТЕШ

09:03

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

08:33

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

08:18

Войска КНДР и РФ столкнулись с большими трудностями в Курской области - ISW

07:59

Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря

07:55

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

07:53

Отключение света в Украине — графики на 16 декабря (обновляется)

06:52

Партия Шольца исключила в предвыборной программе запрет ракет Taurus для Украины

06:06

Трамп, изоляционизм и уроки истории: повторит ли Америка ошибки прошлого?мнение

04:56

Большинство неправильно использует сушилку: как быстро высушить штаны дома

03:30

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

02:30

По каким целям могут запустить "Орешник": тревожный прогноз нового удара РФ

00:10

Почему в СССР в чай добавляли соду: ответ удивит многих

15 декабря, воскресенье
23:13

Что делать, когда потеет лобовое стекло: простой и бюджетный лайфхак для водителей

22:49

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Реклама
22:43

"Противник сумел расширить плацдарм": на Харьковщине фиксируется обострение

22:18

Полмиллиона долларов за бутылку: какое самое дорогое и ценное вино в мире

21:52

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

21:24

"Врачи делают все возможное": журналистка изложила правду, как чувствует себя Лесик

21:21

Ветер почти 30 м/с и сильный снег: во многих областях объявили штормовое предупреждение

20:58

Нужно было отступать 3 дня назад: ВСУ оказались в сложной ситуации - эксперт

20:57

Люди видят дроны: над Нью-Йорком зафиксированы беспилотники - что говорят у Байдена

20:11

"Россия выиграла войну": в Германии сделали неожиданное заявление - детали

20:03

Рождественское перемирие в Украине: Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана

19:49

Революция 1917-го: что сломало Россию за три года войнымнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять