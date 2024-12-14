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"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

Марина Фурман
14 декабря 2024, 16:37
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Военных КНДР готовили к вводу в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, но исключительно для количества.
Войска КНДР, ВСУ
Войска КНДР также могут "заканчиваться" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 отдельная танковая бригада

Коротко:

  • Не стоит преувеличивать ситуацию с войсками КНДР на Курщине
  • Северокорейских военных готовили к боям в составе российской пехоты

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призвал украинцев не спешить с выводами об участии северокорейских войск в штурмах на стороне оккупантов в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram.

Он отметил, что солдат Северной Кореи готовили к вводу в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.

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"По состоянию на сейчас не стоит кратно преувеличивать ситуацию с КНДРовцами на Курщине ... Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они заканчиваются, даже очень, как и все.", - говорится в сообщении.

Коваленко добавил, что впоследствии появится более подробная информация о возможном участии северокорейских войск в боях.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Операция в Курской области - новости по теме

Напомним, армия РФ пытается отбить территории в Курской области. Галицкие десантники во время операции в Курской области, с августа 2024 года, уже ликвидировали около трех тысяч военных армии РФ.

Как ранее писал Главред, армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья. Российские войска после двухнедельного перерыва снова начали использовать бронетранспортеры и бронемашины и проводят усиленные атаки.

Недавно Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России. В материале Forbes говорилось, что в результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений (17-й тяжелой механизированной, 21-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад) продвинулись на южную окраину села Дарьино.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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Андрей Коваленко Бои в Курской области Операция в Курской области войска КНДР в Украине
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