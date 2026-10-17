Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

Кратко:
- Как сейчас выглядит Раду Поклитару и чем живет
- Где сейчас балет маэстро
Главный балетмейстер Академического театра "Киев Модерн-балет" Раду Поклитару в последнее время редко появляется в публичном пространстве и уже давно не становится героем публичных интервью.
Главред решил разобраться, чем сейчас занять маэстро, чем живет, а также как сейчас работает его главное "детище" - "Киев Модерн-балет".
Раду Поклитару и его "Киев Модерн-балет"
Как известно, Раду Поклитару обрел большую популярность в Украине после того, как стал членом жюри танцевального шоу "Танцуют все". Тогда Раду считали самым требовательным и строгим судьей.
Однако главным его "ребенком" можно считать киевский балет "Киев Модерн-балет", который по-прежнему выступает в Киеве и участвует в больших фестивалях. В том числе заграницей.
Кроме того, на страничке балета уже есть анонс балета-фантасмагории в два действия "Щелкунчик. Версия" в постановке Совет Поклитару по мотивам произведения Е.Т.А. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король".
Куда делся Раду Поклитару после начала войны
Полномасштабная война заставила Раду Поклитару покинуть Киев: в первые дни вторжения хореограф отправился на запад Украины. При этом до последнего он не ожидал, что террористическая Россия начнет большую войну. В интервью для проекта "Наедине" на YouTube-канале ТСН балетмейстер рассказывал, что незадолго до вторжения как раз закончил строительство собственного дома.
Спустя некоторое время Поклитару вернулся в столицу и продолжил работу. Театр "Киев Модерн-балет" возобновил деятельность после 24 февраля 2022 года со спектакля "Завтра", созданного под музыку Фредерика Шопена.
По словам хореографа, война стала для него переломным этапом. Пережитое изменило его отношение к жизни и людям: он стал мягче в общении, терпимее к окружающим и пересмотрел собственные взгляды на многие вещи.
Вне театра Поклитару нашел для себя новое занятие - скандинавскую ходьбу. Это увлечение уже позволило ему пройти свыше трех тысяч километров. При этом хореограф замечает, что с годами все больше тяготеет к уединению и становится интровертом. А компанию ему в повседневной жизни неизменно составляет любимая собака Расти.
В одном из комментариев для "Суспильного" Раду сказал, что ментально и психологически он сильно изменился. "Точно стал не таким, каким был до войны. Любая война меняет человека", - добавил он.
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О персоне: Раду Поклитару
Раду Поклитару - хореограф-постановщик, работающий в Украине и многих других странах мира, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, лауреат премии "Человек года", Народный артист Молдавии, лауреат международных конкурсов, основатель и главный балетмейстер Академического театра "Киев Модерн-балет". Профессор кафедры современной хореографии Киевского национального университета культуры и искусств.
Хореографический язык Раду Поклитару – это сложный синтез авторской пластики и классического танца.
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