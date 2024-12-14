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Солдат КНДР бросят на штурмы: в ГУР предупредили о новых планах оккупантов

Алёна Воронина
14 декабря 2024, 10:46
156
Северокорейские военные в ближайшее время могут присоединиться к штурмам на Курщине.
Солдат КНДР бросят на штурмы: в ГУР предупредили о новых планах оккупантов
РФ в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области/ коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Северокорейских солдат в РФ готовят к непосредственному участию в боевых действиях
  • Военные КНДР скоро могут идти на штурмы на Курщине вместе с военными РФ

Солдаты КНДР в ближайшее время вероятно начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области вместе с российскими военными.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что северокорейских солдат готовят к непосредственному участию в боевых действиях.

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"Накормили - и в штурм: солдат КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях. Командование подразделений северокорейской армии на территории России получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в курской области. Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что 13 декабря 2024 года подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний.

"Часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды", - добавили в ведомстве.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР/ Инфографика: Главред

Ситуация в Курской области - последние новости

Как ранее сообщал Главред, армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья - в ISW описали ситуацию. Российские войска после двухнедельного перерыва снова начали использовать бронетранспортеры и бронемашины и проводят усиленные атаки.

Также ранее сообщалось, что россиянам не удалась попытка форсирования реки в Курской области - они понесли потери. Войска РФ перебросили понтонный мост через реку для прохода тяжелой техники ближе к позициям украинских бойцов.

Напомним, армия РФ пытается отбить территории на Курщине. Галицкие десантники во время операции в Курской области, с августа 2024 года, уже ликвидировали около трех тысяч военных армии РФ.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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