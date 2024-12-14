Взрывы гремели в 11 областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

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- РФ атаковала Украину 132 ударными БпЛА
- Подтверждено сбитие 58 ударных БпЛА
В ночь на субботу, 14 декабря, противник атаковал Украину 132 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.
Они были запущены из районов российских городов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово, сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 58 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.
Из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локально потеряны), два — вернулось в Россию, уточняется в сообщении.
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Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на субботу, 14 декабря, атаковали Киев дронами. Захватчики запускали беспилотники волнами. Силы обороны Украины уничтожили около десятка вражеских дронов.
Напомним, как сообщал Главред, в пятницу, 13 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работали силы ПВО.
Под массированным ударом страны-агрессора РФ находилась энергетика всей Украины. Из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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