Взрывы гремели в 11 областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

Из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей.

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Враг атаковал Украину ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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РФ атаковала Украину 132 ударными БпЛА

Подтверждено сбитие 58 ударных БпЛА

В ночь на субботу, 14 декабря, противник атаковал Украину 132 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

Они были запущены из районов российских городов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово, сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

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"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 58 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локально потеряны), два — вернулось в Россию, уточняется в сообщении.

/ t.me/kpszsu

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на субботу, 14 декабря, атаковали Киев дронами. Захватчики запускали беспилотники волнами. Силы обороны Украины уничтожили около десятка вражеских дронов.

Напомним, как сообщал Главред, в пятницу, 13 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работали силы ПВО.

Под массированным ударом страны-агрессора РФ находилась энергетика всей Украины. Из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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