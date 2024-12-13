"Путин воспринимает это как разрешение продолжать": Зеленский сказал, как остановить удары РФ

РФ устроила новую массированную атаку по Украине, запустив 93 ракеты и почти 200 дронов. Украинский президент подчеркнул, что разговоры Путина не останавливают.

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Зеленский сказал, как остановить удары РФ/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Черниговской и Харьковской областях, Офис президента Украины

Кратко:

РФ осуществила новую массированную атаку, которая была направлена на объекты энергетики

Оккупанты запустили 93 ракеты и почти 200 беспилотников

Зеленский сделал заявление о том, как остановить удары РФ

Страна-агрессор Россия утром в пятницу, 13 декабря, осуществила очередную массированную атаку ракетами и дронами по Украине. Российские захватчики запустили 93 ракеты и почти 200 беспилотников.

Из ракет удалось сбить 81, из них 11 были уничтожены с помощью истребителей F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Очередной российский ракетный удар по Украине. Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", - рассказал украинский президент.

Он отметил, что Россия не ограничена ни в дальнобойности, ни в покупке компонентов, которые нужны для производства ракет. Зеленский отметил, что для того, чтобы остановить российского диктатора Путина, нужна мощная реакция мира.

"Это такой "мирный" план Путина - уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар - массовая реакция. Только так останавливается террор", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать.

"Нужны "петриоты", чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет. Болтовня Путина не останавливает - нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло. Мир может остановить это безумие, и для этого прежде всего надо остановить безумие в Москве, которое уже 20+ лет отдает приказы на террор. Сила нужна. Украина благодарна всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине утром 13 декабря - что известно

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 13 декабря, РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и МиГ-31К, оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны. В Украине была воздушная тревога.

В Харькове "Шахед" попал в пятиэтажку. Был прилет дрона в жилой многоэтажный дом в Индустриальном районе Харькова во время ночного удара. Утром РФ снова ударила по Харькову - были удары по близкому пригороду.

Под Киевом были слышны взрывы, работали силы ПВО. Однако многие ракеты, которые сначала летели на Киев и Киевскую область, потом изменили свой курс и направились на запад.

Сообщалось, что армия РФ атаковала энергетику Украины - отключений света будет больше. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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