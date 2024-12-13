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В Харькове "Шахед" попал в пятиэтажку: подробности

Алёна Воронина
13 декабря 2024, 08:04
404
Был прилет дрона в жилой многоэтажный дом в Индустриальном районе Харькова.
В Харькове 'Шахед' попал в пятиэтажку: подробности
В Харькове "Шахед" попал в пятиэтажку/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Кратко:

  • В Харькове дрон "Шахед" попал в жилой дом
  • Было попадание в крышу пятиэтажки

В Харькове около двух часов ночи в пятницу, 13 декабря, дрон, который запустили российские оккупанты, попал в жилой дом. По предварительной информации, было попадание в крышу 5-этажки.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

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"В городе прилет "Шахеда" в жилой дом в Индустриальном районе. Предварительно - попадание в крышу пятиэтажки. Информации о пострадавших на данную минуту не поступало", - отметил он.

После этого Терехов сообщил в Telegram о новых взрывах, которые произошли после шести часов утра. Позже он уточнил, что были удары по близкому пригороду

"По предварительной информации - удары пришлись по близкому пригороду", - отметил Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что рано утром враг нанес удар по Харьковскому району.

"Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место", - добавил Синегубов.

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Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 12 декабря Киев был под атакой дронов - в центре столицы зафиксировано падение обломков БпЛА. Обломки вражеского БпЛА упали в Печерском районе Киева.

Напомним, утром в пятницу, 13 декабря, РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и МиГ-31К, ракеты уже в Украине. В Украине объявлена воздушная тревога. До 14 групп крылатых ракет "Калибр" движутся от Херсонщины до Черкасской области.

Ранее сообщалось, что РФ готовит новый удар "Орешником " - эксперт назвал вероятную дату атаки по Украине. Российские оккупанты не будут анонсировать, когда именно могут нанести удар "Арешником".

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Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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