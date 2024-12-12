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Киев под атакой дронов: в центре столицы зафиксировано падение обломков БпЛА - мэр

Марина Фурман
12 декабря 2024, 22:16
1559
Обломки вражеского БпЛА упали в Печерском районе Киева.
Беспилотник, карта предупреждений
Российские оккупанты запустили ударные дроны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts.in

Основное:

  • Россия атакует Украину дронами
  • В Печерском районе столицы зафиксировано падение обломков

Российские оккупанты атакуют Киев ударными беспилотниками. Обломки одного из дронов упали в центре столицы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что обломки вражеского БпЛА упали в Печерском районе.

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В Киевской городской военной администрации уточнили, что по предварительной информации, обломки упали на открытой территории. Пожара и пострадавших в результате инцидента нет.

В КГВА напомнили, что в Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с атакой дронов российской армии.

"Находитесь в безопасности до отбоя", - добавили в военной администрации.

В Воздушных силах ВСУ предупреждают, что вражеские ударные БПЛА движутся в направлении Сум с северо-востока.

Кроме того, в Винницкой области тоже объявили воздушную тревогу. ВС ВСУ отметили, что существует угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.

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Ударные беспилотники / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 2 декабря Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву. Воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В ночь на 6 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину дронами. Подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Во вторник, 10 декабря, РФ атаковала город Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди, есть погибшие. Клиника разрушена. Расположенные неподалеку здания повреждены.

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