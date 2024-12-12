Киев под атакой дронов: в центре столицы зафиксировано падение обломков БпЛА - мэр

Основное:
- Россия атакует Украину дронами
- В Печерском районе столицы зафиксировано падение обломков
Российские оккупанты атакуют Киев ударными беспилотниками. Обломки одного из дронов упали в центре столицы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что обломки вражеского БпЛА упали в Печерском районе.
В Киевской городской военной администрации уточнили, что по предварительной информации, обломки упали на открытой территории. Пожара и пострадавших в результате инцидента нет.
В КГВА напомнили, что в Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с атакой дронов российской армии.
"Находитесь в безопасности до отбоя", - добавили в военной администрации.
В Воздушных силах ВСУ предупреждают, что вражеские ударные БПЛА движутся в направлении Сум с северо-востока.
Кроме того, в Винницкой области тоже объявили воздушную тревогу. ВС ВСУ отметили, что существует угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 2 декабря Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву. Воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В ночь на 6 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину дронами. Подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.
Во вторник, 10 декабря, РФ атаковала город Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди, есть погибшие. Клиника разрушена. Расположенные неподалеку здания повреждены.
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Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
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