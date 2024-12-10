Зеленский сделал заявление об ударе оккупантов по Запорожью и раскрыл детали

Под завалами находятся люди, работают спасатели.

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Задействованы все службы, будет прилагаться максимум усилий для спасения - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Запорожская ОВА

Главное из заявления Зеленского:

В Запорожье продолжается спасательная операция

Под завалами могут находиться люди

Украине нужно усиление ПВО

В Запорожье продолжается спасательная операция после жестокого ракетного удара по городу со стороны агрессора России. Ранены по меньшей мере 14 человек. Повреждены офисные здания, медицинский центр, городскую застройку. Под завалами могут быть люди. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас в Запорожье идет спасательная операция после жесткого ракетного удара России. В настоящее время известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родинам и близким. По меньшей мере, 14 человек ранены. Всем предоставляется необходимая помощь. Разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут находиться люди. Делается максимум для спасения, все службы задействованы", - сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

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Президент акцентировал внимание на том, что такие удары еще раз доказывают необходимости усиления украинской системы ПВО. У мирового сообщества есть достаточно систем, чтобы укрепить Украину.

"Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по "пэтриотам", и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни. Вопрос только в политических решениях. И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решение других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла русский террор", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Под завалами по меньшей мере 8 человек – глава Запорожской ОВА Федоров

Градоначальник подтвердил информацию Запорожской ОВА о 14 пострадавших.

Кроме того, под завалами одного из разрушенных зданий по меньшей мере 8 людей. Продолжается спасательная операция.

"Под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара по Запорожью, находится по меньшей мере восемь человек. Чрезвычайщики продолжают поисково-спасательную операцию. Вместе с ними три бригады медиков", - сказал Иван Федоров.

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен русскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Смотрите видео фрагмента спасательной операции в Запорожье:

В Запорожье продолжается спасательная операция / Скриншот Главред

Откуда и какие ракеты РФ запускает по Украине / Инфографика: Главред

Удар РФ по Запорожью – что об этом известно:

Как сообщал Главред, во вторник, 10 декабря, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью.

Оккупанты били по центру города и разрушили частную клинику. Повреждены здания, которые расположены рядом. Известно о пострадавших и погибших.

Об взрыве в Запорожье в 15:03 написал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в областях, где была объявлена воздушная тревога.

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