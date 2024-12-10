РФ ударила по центру Запорожья: попала в клинику, есть пострадавшие и погибшие

Частная клиника разрушена, соседние здания повреждены.

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Оккупанты нанесли удар по центру Запорожья, на месте работают спасатели / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Войска РФ ударили по Запорожью - что известно:

Россия атаковала центр Запорожья и попала в частную клинику

Есть пострадавшие и погибшие, клиника разрушена, соседние здания повреждены

Воздушные силы предупреждали об угрозе удара баллистикой

Российские оккупационные войска во вторник, 10 декабря, атаковали город Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди, есть погибшие. Клиника разрушена. Расположенные неподалеку здания повреждены. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе пуска баллистических ракет в областях, где была воздушная тревога.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров в 15:03 сообщил, что в Запорожье прогремел взрыв. Позже он привел детали инцидента.

видео дня

"До 11 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача", - сообщил Федоров.

Известно о 3 погибших.

Удар РФ по Запорожью – кадры с места инцидента:

Запорожская ОВА опубликовала фотографии и видео с места инцидента. На кадрах - разрушения и работа спасателей.

Последствия удара оккупантов по Запорожью / Запорожская ОВА

Последствия удара оккупантов по Запорожью / Запорожская ОВА

Последствия удара оккупантов по Запорожью / Запорожская ОВА

Последствия удара оккупантов по Запорожью / Запорожская ОВА

Последствия удара оккупантов по Запорожью / Запорожская ОВА

Последствия удара оккупантов по Запорожью / Запорожская ОВА

Последствия удара оккупантов по Запорожью / Запорожская ОВА

Последствия удара оккупантов по Запорожью / Запорожская ОВА

Видео опубликовано в 16:06 Иваном Федоровым. На тот момент было известно о 3 пострадавших. По текущим данным, пострадали

Также в ОВА опубликовали новое с последствиями российского удара. Число пострадавших возросло до 14 человек.

Атаки России баллистикой по Украине – новости:

Как сообщал Главред, войска агрессора РФ 25 ноября ракетой Искандер-М атаковали Одессу. Были повреждены дома и другая гражданская инфраструктура. Также враг запустил дрон, по которому отработали силы ПВО.

6 декабря российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Враг повредил административное здание. Удар был нанесен из захваченного Крыма.

7 декабря Россия ударила по Конотопу Сумской области. Противник снова запустил баллистику из Крыма. Вражеские силы попали по инфраструктуре Конотопской громады.

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