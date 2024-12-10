РФ ударила по центру Запорожья: попала в клинику, есть пострадавшие и погибшие

Войска РФ ударили по Запорожью - что известно:
- Россия атаковала центр Запорожья и попала в частную клинику
- Есть пострадавшие и погибшие, клиника разрушена, соседние здания повреждены
- Воздушные силы предупреждали об угрозе удара баллистикой
Российские оккупационные войска во вторник, 10 декабря, атаковали город Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди, есть погибшие. Клиника разрушена. Расположенные неподалеку здания повреждены. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе пуска баллистических ракет в областях, где была воздушная тревога.
Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров в 15:03 сообщил, что в Запорожье прогремел взрыв. Позже он привел детали инцидента.
"До 11 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача", - сообщил Федоров.
Известно о 3 погибших.
Удар РФ по Запорожью – кадры с места инцидента:
Запорожская ОВА опубликовала фотографии и видео с места инцидента. На кадрах - разрушения и работа спасателей.
Видео опубликовано в 16:06 Иваном Федоровым. На тот момент было известно о 3 пострадавших. По текущим данным, пострадали
Также в ОВА опубликовали новое с последствиями российского удара. Число пострадавших возросло до 14 человек.
Атаки России баллистикой по Украине – новости:
Как сообщал Главред, войска агрессора РФ 25 ноября ракетой Искандер-М атаковали Одессу. Были повреждены дома и другая гражданская инфраструктура. Также враг запустил дрон, по которому отработали силы ПВО.
6 декабря российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Враг повредил административное здание. Удар был нанесен из захваченного Крыма.
7 декабря Россия ударила по Конотопу Сумской области. Противник снова запустил баллистику из Крыма. Вражеские силы попали по инфраструктуре Конотопской громады.
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