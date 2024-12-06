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Разрушено здание, есть погибшие и пострадавшие: РФ влупила баллистикой по Кривому Рогу

Ангелина Подвысоцкая
6 декабря 2024, 17:38обновлено 6 декабря, 18:41
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В результате ракетного удара пострадал 6-летний ребенок.
Разрушено здание, есть погибшие и пострадавшие: РФ влупила баллистикой по Кривому Рогу
Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.

Баллистическое вооружение было применено оккупантами из Крыма.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в результате удара было повреждено административное здание. Уже известно о том, что есть погибшие и пострадавшие.

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"Из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. Есть и пострадавшие, среди них - 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в состоянии средней тяжести", - написал Лысак.

  • Удар по Кривому Рогу 6 декабря
    Удар по Кривому Рогу 6 декабря фото: ГСЧС
  • Удар по Кривому Рогу 6 декабря
    Удар по Кривому Рогу 6 декабря фото: ГСЧС
  • Удар по Кривому Рогу 6 декабря
    Удар по Кривому Рогу 6 декабря фото: ГСЧС
  • Удар по Кривому Рогу 6 декабря
    Удар по Кривому Рогу 6 декабря фото: ГСЧС

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что удар был нанесен по гражданскому административному зданию. На месте продолжается аварийно-спасательная операция.

"Развертывается Штаб помощи людям в том же месте, где был в прошлый раз. Местные знают. Стройматериалы, коммунальные бригады, расселение, заявления на помощь от города. [Нецензурно] (русские - ред.) - будьте прокляты!" - написал Вилкул.

Впоследствии Лысак уточнил о том, что уже известно о 8 пострадавших, половину из которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Один человек не выходит на связь.

По данным МВД Украины, количество пострадавших увеличилось до 13 человек, 4 из них госпитализированы.

Удар ракетой "Орешник" по Украине - главные новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к россиянам отметил, что Россия ударила по Днепру новейшей ракетой средней дальности "Орешник".

Новая российская баллистическая ракета, которая попала по Днепру 21 ноября имела несколько боеголовок. Впрочем, она не имела взрывчатки, а потому нанесла небольшой ущерб.

Российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

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война в Украине баллистические ракеты Днепропетровская область вторжение России Кривой Рог
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