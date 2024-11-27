Удар 'Орешником' по Днепру: в Reuters раскрыли, чем опасна ракета для Украины

Такие боеприпасы, как правило, предназначены для нанесения ядерных ударов большой дальности.

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Что известно об ударе "Орешником" по Днепру / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, пресс-служба Russian Defense Ministry Press Service

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Новая ракета РФ имеет несколько боеголовок

Путин ударом по Днепру предупреждает Запад

Чем опасна ракета "Орешник"

Аналитики сообщили, что новая российская баллистическая ракета, которая попала по Днепру 21 ноября имела несколько боеголовок. Впрочем, она не имела взрывчатки, а потому нанесла небольшой ущерб.

В Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в украинском правительстве сообщили, что ракета несла фиктивные боеголовки. По его словам, якобы именно поэтому нанесенный ущерб был "весьма незначительным".

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Между тем второй собеседник отметил, что "ракета была без взрывчатки, не было типов взрывов, как мы ожидали.

"Что-то было, но оно не было огромным", - рассказал источник Reuters.

Отмечается, что оба собеседника рассказали подробности о новой ракете, запущенной войсками РФ. Ведь западные эксперты пытаются узнать больше о том, что, по словам официальных лиц США, было экспериментальной ракетой средней дальности. Такие боеприпасы, как правило, предназначены для нанесения ядерных ударов большой дальности по целям на расстоянии тысячи километров.

Что известно о ракете "Кедр" / Инфографика: Главред

Также Reuters отмечает, что слова их источников подтверждают собственное описание Кремля по использованию оружия в качестве предупреждения Западу после снятия ограничений на дальнобойные удары по территории РФ. В свою очередь, официальные лица США заявили: вероятно, Москва обладает лишь небольшим количеством этих ракет, которые, считают западные эксперты, якобы происходят от баллистической ракеты средней дальности RS-26.

Удары РФ по Днепру - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 21 ноября по Днепру РФ ударила из комплекса "Кедр". В ГУР рассказали детали о характеристиках и разработке этого ракетного комплекса. Известно, что на ракете было установлено шесть боевых частей, каждая из которых оснащена шестью суббоеприпасами.

Владимир Зеленский рассказал подробности атаки по Днепру и заявил об ударе новой ракетой РФ. Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел показали обломки российской ракеты, которая ударила по Днепру.

В ГУР назвали количество ядерных ракет-носителей в РФ, которые представляют угрозу для Украины. Известно, что "Кедр" - это баллистическая ракета средней дальности и носитель ядерного оружия. Однако, Буданов заявил, что это экспериментальная система.

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