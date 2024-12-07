РФ ударила баллистикой по Конотопу, прогремели два взрыва: подробности

Кратко:
- В Конотопе на Сумщине ночью прогремели взрывы
- По городу был нанесен удар баллистикой из Крыма
- Был удар по инфраструктуре, жертв и пострадавших не зафиксировано
В Конотопе Сумской области рано утром в субботу, 7 декабря, прогремели несколько взрывов. Они произошли еще до объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин. Он отметил в своем Telegram-канале, что два взрыва было слышно около 06:17.
После этого городской голова уточнил, что российские оккупанты запустили по городу баллистику из временно оккупированного Крыма.
"Эта баллистика из Крыма. Таки достает до нас... Кстати пуск состоялся с Перекопского перешейка. Наверное поэтому и дотянулись до нас", - отметил Семенихин.
В Сумской областной военной администрации сообщили, что был нанесен ракетный удар по инфраструктуре Конотопской громады.
"Сегодня, 7 декабря, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Конотопской громады. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отметили в Сумской ОГА.
Позже городской голова сообщил, что жертв и пострадавших, а также повреждения гражданской инфраструктуры в городе Конотоп пока не зафиксировано, соответствующие службы не задействовались. Обращений о повреждении окон также не поступало.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 6 декабря РФ влупила баллистикой по Кривому Рогу. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в результате удара было повреждено административное здание. В результате удара погибли три человека - ночью спасатели достали из-под завалов тело третьей жертвы. 17 человек пострадали, из них один ребенок.
Также вечером 6 декабря Россия атаковала Запорожье - горело СТО, было много погибших и раненых. Россияне ударили КАБом по Запорожью, в результате чего вспыхнуло СТО. Погибли 10 человек, восемь из них находились в автомобилях. Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец и дети 4 и 11 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку в вечер Святого Николая. Слова России не имеют веса, однако ее бомбы и ракеты говорят красноречивее любых заявлений, сказал президент Украины.
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Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
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