Россия атаковала Запорожье: горит СТО, много погибших и раненых

Что известно:
- Россияне ударили КАБом по Запорожью
- В городе горит СТО, есть значительные разрушения объектов торговли, домов
- В результате удара есть погибшие и раненые, среди которых - дети
В пятницу, 6 декабря, российские оккупанты атаковали управляемой авиабомбой Запорожье. В результате вражеского удара вспыхнуло СТО, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Три жизни оборвала атака россиян на Запорожье. Предварительно, четверо ранены, среди них двое детей", - рассказал он.
По данным ОВА, из-за удара россиян в некоторых общинах области возникли проблемы с электроэнергией. Федоров добавил, что наряды скорой выехали на места поражений.
"На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых", - отметил глава ОВА.
Видео последствий российского удара по Запорожью:
Около 18:56 Федоров уточнил, что количество погибших в результате удара РФ по Запорожью возросло до 7 человек.
По его словам, у детей, которые пострадали от российской атаки, осколочные ранения и травмы головы. Медики оказывают им помощь.
"Сейчас их жизни ничего не угрожает. Ликвидация последствий обстрела продолжается", - добавил Федоров.
Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко сообщила, что сейчас работники торговых объектов, расположенных вблизи эпицентра удара, тоже ликвидируют последствия атаки.
Обновлено 19:26: В Запорожье уже девять погибших людей и шестеро раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет.
Видео с последствиями удара по Запорожью:
Обновлено 19:44: "Шестой час вечера. Пятница. Праздничный день. Люди едут с работы. Абсолютно террористическая атака россиян по гражданской инфраструктуре. Повреждения объектов торговли, домов, нашей инфраструктуры. Люди горели в машинах заживо... Девять погибших. Пострадавшие дети. Очередной страшный день в истории Запорожья. Очередная рана. Соболезнования близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написала Харченко.
Обновлено 19:55: Число погибших выросло до девяти. Еще семнадцать человек, по данным ОВА, получили ранения, в том числе двое детей. Попаданием разрушена СТО, повреждены дома и магазины рядом.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 6 декабря оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами, повредив административное здание. По сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате удара погибло два человека, среди пострадавших есть 6-летний ребенок.
Также 28 ноября РФ запустила почти 200 ракет и дронов по Украине. Российский удар был направлен на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В результате противовоздушного боя 28 ноября ВСУ уничтожили около 90% ракет и более 35 БпЛА. Атаки в основном направлялись на электрические подстанции и объекты топливно-энергетического сектора.
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