Россия атаковала Запорожье: горит СТО, много погибших и раненых

Один из объектов в городе получил серьезные повреждения и продолжает гореть, рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Россияне атаковали Запорожье управляемой авиабомбой / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Что известно:

Россияне ударили КАБом по Запорожью

В городе горит СТО, есть значительные разрушения объектов торговли, домов

В результате удара есть погибшие и раненые, среди которых - дети

В пятницу, 6 декабря, российские оккупанты атаковали управляемой авиабомбой Запорожье. В результате вражеского удара вспыхнуло СТО, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Три жизни оборвала атака россиян на Запорожье. Предварительно, четверо ранены, среди них двое детей", - рассказал он.

видео дня

По данным ОВА, из-за удара россиян в некоторых общинах области возникли проблемы с электроэнергией. Федоров добавил, что наряды скорой выехали на места поражений.

"На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых", - отметил глава ОВА.

Видео последствий российского удара по Запорожью:

Видео последствий удара РФ / Фото: скриншот

Около 18:56 Федоров уточнил, что количество погибших в результате удара РФ по Запорожью возросло до 7 человек.

По его словам, у детей, которые пострадали от российской атаки, осколочные ранения и травмы головы. Медики оказывают им помощь.

"Сейчас их жизни ничего не угрожает. Ликвидация последствий обстрела продолжается", - добавил Федоров.

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко сообщила, что сейчас работники торговых объектов, расположенных вблизи эпицентра удара, тоже ликвидируют последствия атаки.

Обновлено 19:26: В Запорожье уже девять погибших людей и шестеро раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет.

Видео с последствиями удара по Запорожью:

Удар по Запорожью/ Фото: скриншот

Обновлено 19:44: "Шестой час вечера. Пятница. Праздничный день. Люди едут с работы. Абсолютно террористическая атака россиян по гражданской инфраструктуре. Повреждения объектов торговли, домов, нашей инфраструктуры. Люди горели в машинах заживо... Девять погибших. Пострадавшие дети. Очередной страшный день в истории Запорожья. Очередная рана. Соболезнования близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написала Харченко.

Обновлено 19:55: Число погибших выросло до девяти. Еще семнадцать человек, по данным ОВА, получили ранения, в том числе двое детей. Попаданием разрушена СТО, повреждены дома и магазины рядом.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 6 декабря оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами, повредив административное здание. По сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате удара погибло два человека, среди пострадавших есть 6-летний ребенок.

Также 28 ноября РФ запустила почти 200 ракет и дронов по Украине. Российский удар был направлен на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В результате противовоздушного боя 28 ноября ВСУ уничтожили около 90% ракет и более 35 БпЛА. Атаки в основном направлялись на электрические подстанции и объекты топливно-энергетического сектора.

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