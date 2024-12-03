Зафиксированы пожары и разрушения: последствия ночной атаки дронов РФ по Украине

Под прицелом оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины.

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РФ атаковала Украину дронами / Коллаж Главред, фото: МВД Украины, ua.depositphotos.com

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РФ выпустила 28 ударных беспилотников по Украине

На Западе Украины зафиксированы попадания вражеских БпЛА

Под прицелом оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины

В ночь на 3 декабря российская армия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" и беспилотники других типов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 09.00 Воздушные силы сбили 22 вражеских БПЛА из 28.

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"1 беспилотник локально потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории", - отчитались в ВС.

Сколько дронов РФ удалось сбить в ночь на 3 декабря / Инфографика: ПС ВСУ

Однако, к сожалению, не обошлось без попаданий.

В Тернополе в результате атаки вражеских беспилотников была поражена территория одного из местных предприятий, что повлекло масштабный пожар.

По словам начальника Тернопольской ОГА Вячеслава Негоды, благодаря оперативной работе 34 спасателей ГСЧС и привлечению 11 единиц специальной техники пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать. Пострадавших нет, однако возникли проблемы с электроснабжением. Сейчас над восстановлением энергосистемы работают специалисты.

"Shahed" / Инфографика: Главред

Под прицелом оккупантов также была энергетическая инфраструктура Ровенской области. Как сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, во время вражеского удара, по предварительной информации, люди ранений не получили.

Также в Киевской области, в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение 4 частных домов, газовой трубы, 2 автомобилей и ограждения.

По данным Национальной полиции, в одном из районов разрушено гаражное помещение. Пострадавшие отсутствуют.

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Как писал Главред, в ночь на 3 декабря в Тернополе в результате российского воздушного удара было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что часть города осталась без электричества. Надал призвал местных жителей сделать запасы воды, поскольку из-за отсутствия электроэнергии прогнозируются проблемы с водоснабжением.

Днем ранее, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами Тернополь. Вражеский БпЛА попал в верхний этаж пятиэтажки в одном из микрорайонов города. Вспыхнул пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

В понедельник, 2 декабря, Силы обороны Украины уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, из-за вражеской атаки воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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