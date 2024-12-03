Зафиксированы пожары и разрушения: последствия ночной атаки дронов РФ по Украине

Основное:
- РФ выпустила 28 ударных беспилотников по Украине
- На Западе Украины зафиксированы попадания вражеских БпЛА
- Под прицелом оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины
В ночь на 3 декабря российская армия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" и беспилотники других типов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 09.00 Воздушные силы сбили 22 вражеских БПЛА из 28.
"1 беспилотник локально потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории", - отчитались в ВС.
Однако, к сожалению, не обошлось без попаданий.
В Тернополе в результате атаки вражеских беспилотников была поражена территория одного из местных предприятий, что повлекло масштабный пожар.
По словам начальника Тернопольской ОГА Вячеслава Негоды, благодаря оперативной работе 34 спасателей ГСЧС и привлечению 11 единиц специальной техники пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать. Пострадавших нет, однако возникли проблемы с электроснабжением. Сейчас над восстановлением энергосистемы работают специалисты.
Под прицелом оккупантов также была энергетическая инфраструктура Ровенской области. Как сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, во время вражеского удара, по предварительной информации, люди ранений не получили.
Также в Киевской области, в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение 4 частных домов, газовой трубы, 2 автомобилей и ограждения.
По данным Национальной полиции, в одном из районов разрушено гаражное помещение. Пострадавшие отсутствуют.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 3 декабря в Тернополе в результате российского воздушного удара было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что часть города осталась без электричества. Надал призвал местных жителей сделать запасы воды, поскольку из-за отсутствия электроэнергии прогнозируются проблемы с водоснабжением.
Днем ранее, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами Тернополь. Вражеский БпЛА попал в верхний этаж пятиэтажки в одном из микрорайонов города. Вспыхнул пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
В понедельник, 2 декабря, Силы обороны Украины уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, из-за вражеской атаки воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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