Киев атаковали дроны: уничтожены около 20 вражеских БПЛА

Дронов было немало. Они заходили волнами и с разных направлений.

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Киев атаковали дроны в ночь на 2 декабря / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

Кратко:

Киев отбил атаку вражеских дронов

Воздушная тревога продолжалась четыре с половиной часа

В ночь на понедельник, 2 декабря, Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, из-за вражеской атаки воздушная тревога в столице продолжалась четыре с половиной часа.

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"Дронов было немало. И заходили они как раньше - волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около двух десятков вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву", - сообщил Попко.

По его словам, в столице обошлось без разрушений и пострадавших.

Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, минувшей ночью дроны атаковали и Тернополь. Вражеский БПЛА попал в верхний этаж пятиэтажки в одном из микрорайонов города. Вспыхнул пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Ранее полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что страна-агрессор Россия использует для атак на Украину дроны-камикадзе "Шахед". Поскольку их дальность составляет около 1500 километров, то они могут накрыть всю Украину. Но куда именно БПЛА могут достать, зависит от точки пуска.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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