Киев атаковали дроны: уничтожены около 20 вражеских БПЛА

Кратко:
- Киев отбил атаку вражеских дронов
- Воздушная тревога продолжалась четыре с половиной часа
В ночь на понедельник, 2 декабря, Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву.
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, из-за вражеской атаки воздушная тревога в столице продолжалась четыре с половиной часа.
"Дронов было немало. И заходили они как раньше - волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около двух десятков вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву", - сообщил Попко.
По его словам, в столице обошлось без разрушений и пострадавших.
Как сообщал Главред, минувшей ночью дроны атаковали и Тернополь. Вражеский БПЛА попал в верхний этаж пятиэтажки в одном из микрорайонов города. Вспыхнул пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
Ранее полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что страна-агрессор Россия использует для атак на Украину дроны-камикадзе "Шахед". Поскольку их дальность составляет около 1500 километров, то они могут накрыть всю Украину. Но куда именно БПЛА могут достать, зависит от точки пуска.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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