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Украина сделала собственный аналог "Шахеда": что о нем известно - Defense Express

Юрий Берендий
2 декабря 2024, 19:33
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В Украине впервые продемонстрировали новые украинские разработки в сфере производства дронов, в частности "аналог" российского "Шахеда", отмечают эксперты.
Украина сделала собственный аналог 'Шахеда': что о нем известно - Defense Express
В Украине впервые показали собственный аналог "Шахеда" / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем говорится в материале Defense Express:

  • В Украине показали собственный аналог "Шахеда"
  • Украинский дрон не дальнобойный, а предназначен для других задач
  • Дальность поражения данного дрона может варьироваться в пределах 50-100 километров.

Во время визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца на официальных фото появился украинский дрон, похожий на Shahed-136. Об этом говорится в материале Defense Express. Об этом говорится в материале Defense Express.

Аналитики отмечают, что этот беспилотник имеет подобную аэродинамическую схему, выполненную в форме летающего крыла с вертикальными стабилизаторами на концах.

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"В то же время, это не аналог Shahed-136, потому что это точно не дальнобойный дрон. На это указывают хотя бы его размеры, которые становятся более понятными на фото с других ракурсов", - говорится в статье.

Кроме того, габариты дрона ориентировочно составляют 1,5 метра как в размахе крыльев, так и в длине, что существенно меньше иранского Shahed-136, который имеет длину 3,75 метра и размах крыльев 2,5 метра.

Кроме этого, украинский дрон оборудован электродвигателем, который обеспечивает меньшую дальность полета по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, установленным на Shahed-136. Поэтому как дальность полета, так и вес боевой части украинского дрона значительно меньше.

В то же время эксперты отметили, что назначение украинского беспилотника отличается, и он рассчитан на выполнение других задач.

"И очевидно это барражирующий боеприпас, который предназначен для поражения целей в ближнем тылу противника. На это указывают такие детали, как антенны и отверстие в носовом обтекателе, которое может быть камерой", - отмечают аналитики.

В Defense Express подчеркнули, что речь идет о совершенно другой категории вооружения, которое способно действовать на расстоянии до 50-100 км и нацеливаться на бронетехнику, артиллерию и другие вражеские объекты.

Аналитики указывают на то, что в официальном сообщении Офиса президента Украины указано, что были продемонстрированы БПЛА отечественного производства, а также беспилотники, созданные в Украине при сотрудничестве с немецкими компаниями.

"И стоит просто напомнить, что корни Shahed-136 - израильская Harpy, которая была создана на основе выкупленной документации на немецкий DAR (Die Drohne Antiradar) от Dornier. Который предназначался для уничтожения радиолокационных станций благодаря пассивной радиолокационной системе самонаведения", - говорится в материале.

Аналитики добавляют, что среди других представленных дронов был украинский БПЛА, в котором, по информации в сообщении, использована немецкая система автоматического наведения на цель с искусственным интеллектом. Вероятно, речь идет о решении немецкой компании Helsing, которая официально сообщила о поставках такой системы в Украину. Кроме того, была рассекречена модель дрона HX-2, которую для Украины окрестили мини-Taurus.

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Что известно об ударных БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Производство дронов в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2025 году Украина планирует увеличить инвестиции в промышленность для разработки отечественных дронов и дальнобойного оружия. Для этого будет выделено более 4 миллиардов долларов, что больше по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) в Киеве. По его словам, развитие производства будет включать привлечение иностранных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина разработала четыре вида ракет, которые сейчас проходят испытания. В своем интервью Украинскому радио он отметил, что украинская армия сегодня является одной из самых мощных в мире, благодаря разнообразным типам оружия, полученным от партнеров.

Украинские компании также готовятся к серийному производству нового поколения дронов-камикадзе, которые не подвергаются воздействию российских систем РЭБ, сообщает The Wall Street Journal.

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Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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