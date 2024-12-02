Под угрозой 20 спецобъектов: Зеленский рассказал о нехватке средств ПВО

Владимир Зеленский поблагодарил Германию за помощь в укреплении украинского неба.

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Украине не хватает средств ПВО, говорит президент / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрміяInform

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Зеленский и Шольц обсудили усиление ПВО

Украина ищет способы защитить 20 специальных объектов

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили во время встречи в Киеве дополнительное усиление украинского неба.

"Сегодня с канцлером мы говорили и о дополнительном усилении украинского воздушного щита и о системах ПВО, которыми Германия нам помогает", - сказал Зеленский на пресс-конференции с Шольцем в Киеве.

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Президент также поблагодарил Германию за объявленный оборонный пакет помощи на EUR650 млн. По словам Зеленского, в пакете помощи назван не только его объем, но и четкий срок поставки: "декабрь этого года - если бы все наши партнеры проявляли такое лидерство и такую частность в поставках".

В Украине нехватка средств ПВО

Вместе с тем глава государства отметил, что Украина ищет способы защитить от российских атак еще 20 специальных объектов, поскольку из-за плотных ракетных ударов для необходимой защиты не хватает систем противовоздушной обороны.

"Мы говорили с Олафом (канцлер Германии Олаф Шольц – ред.) об усилении ПВО… И я приводил один пример. Я не буду его публично вам говорить, потому что я не хочу, чтобы Россия понимала, о чем я говорю. Но я приводил пример, как мы сейчас ищем еще защитить два десятка специальных объектов. И у нас не хватает, из-за плотных таких ударов ракетами, просто не хватает систем ПВО", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил Германию за помощь в укреплении украинского неба, однако отметил, что предоставленных систем ПВО не хватает. "Вопрос не в Германии. Вопрос в принципе партнеров, есть партнеры, которые держат системы ПВО", - добавил он.

Помощь ФРГ Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Олафом Шольцом. Известно, что президент и канцлер посетили военных, которые проходят лечение и реабилитацию.

Ранее сообщалось о том, что ФРГ усилит ПВО Украины. Немецкая поддержка Украины будет продолжаться, пообещал Кристиан Фройдинг.

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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