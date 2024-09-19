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Танки и тысячи боеприпасов: Германия передала Украине новый пакет помощи - что известно

Юрий Берендий
19 сентября 2024, 15:15
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Правительство Германии сообщило о передаче Украине нового значительного пакета военной помощи.
Танки и тысячи боеприпасов: Германия передала Украине новый пакет помощи - что известно
Германия передала Украине новый пакет помощи - что в него входит / Коллаж Главред, фото: wikipedia.org

Федеративная республика Германия передала Украине новый пакет военной помощи в который вошли, в частности, более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы немецкого правительства.

Кроме 22 танков Leopard 1 A5, переданных совместно с Данией, и 61 тысячи снарядов калибра 155 мм, Украина также получит дополнительную военную помощь от Германии, в частности:

  • пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
  • один гусеничный транспортер Warthog;
  • три зенитные самоходные установки GEPARD с запчастями;
  • две радиолокационные станции TRML-4D для воздушного наблюдения;
  • 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
  • 1 миллион патронов для стрелкового оружия.

Кроме этого, Германия передала Украине 30 беспилотников VECTOR с запчастями, а также:

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  • 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 20 надводных беспилотных аппаратов;
  • 12 дронов SONGBIRD для разведки;
  • шесть Hornet XR.

Дополнительно к этому в пакете содержатся:

  • три мостоукладочных танка BEAVER с запчастями;
  • одна бронированная инженерная машина DACHS;
  • шесть танков для разминирования WISENT 1;
  • 16 наземных радарных станций наблюдения;
  • две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
  • два автомобиля для охраны границы;
  • 112 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • восемь автоцистерн Zetros.

Отмечается, что с начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине материально-техническую помощь на сумму около 5,2 миллиарда евро, а также подготовила более 10 тысяч украинских солдат.на сумму около 5,2 млрд евро.

Зенитная самоходная установка Gepard инфографика
Что известно о ЗРК Gepard / Инфографика: Главред

Что такое Gepard

Gepard - немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Gepard базируется на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром.

Установка предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, последние месяцы пакеты военной помощи США для Украины стали меньше из-за уменьшения запасов оружия и оборудования, которые Пентагон готов отправить из своих резервов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух американских чиновников.

Советник по нацбезопасности президента Джо Байдена Джейк Салливан 15 сентября объявил о подготовке значительного пакета военной помощи для Украины.

Почти шесть миллиардов долларов, которые США планируют выделить Украине, могут быть исчерпаны до конца сентября. Для предотвращения этого Конгрессу нужно принять решение о расширении полномочий Пентагона для передачи оружия из своих запасов. Associated Press сообщает, что срок действия финансирования почти на 6 миллиардов долларов истекает в конце сентября.

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