Танки и тысячи боеприпасов: Германия передала Украине новый пакет помощи - что известно

Правительство Германии сообщило о передаче Украине нового значительного пакета военной помощи.

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Германия передала Украине новый пакет помощи - что в него входит / Коллаж Главред, фото: wikipedia.org

Федеративная республика Германия передала Украине новый пакет военной помощи в который вошли, в частности, более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы немецкого правительства.

Кроме 22 танков Leopard 1 A5, переданных совместно с Данией, и 61 тысячи снарядов калибра 155 мм, Украина также получит дополнительную военную помощь от Германии, в частности:

пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

один гусеничный транспортер Warthog;

три зенитные самоходные установки GEPARD с запчастями;

две радиолокационные станции TRML-4D для воздушного наблюдения;

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;

1 миллион патронов для стрелкового оружия.

Кроме этого, Германия передала Украине 30 беспилотников VECTOR с запчастями, а также:

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20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

20 надводных беспилотных аппаратов;

12 дронов SONGBIRD для разведки;

шесть Hornet XR.

Дополнительно к этому в пакете содержатся:

три мостоукладочных танка BEAVER с запчастями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

шесть танков для разминирования WISENT 1;

16 наземных радарных станций наблюдения;

две системы самозащиты AMPS для вертолетов;

два автомобиля для охраны границы;

112 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

восемь автоцистерн Zetros.

Отмечается, что с начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине материально-техническую помощь на сумму около 5,2 миллиарда евро, а также подготовила более 10 тысяч украинских солдат.на сумму около 5,2 млрд евро.

Что известно о ЗРК Gepard / Инфографика: Главред

Что такое Gepard Gepard - немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Gepard базируется на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Установка предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, последние месяцы пакеты военной помощи США для Украины стали меньше из-за уменьшения запасов оружия и оборудования, которые Пентагон готов отправить из своих резервов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух американских чиновников.

Советник по нацбезопасности президента Джо Байдена Джейк Салливан 15 сентября объявил о подготовке значительного пакета военной помощи для Украины.

Почти шесть миллиардов долларов, которые США планируют выделить Украине, могут быть исчерпаны до конца сентября. Для предотвращения этого Конгрессу нужно принять решение о расширении полномочий Пентагона для передачи оружия из своих запасов. Associated Press сообщает, что срок действия финансирования почти на 6 миллиардов долларов истекает в конце сентября.

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