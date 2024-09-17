США затормозили поставки оружия Украине: в чем причина

США наращивают производство ключевых позиций, таких как 155-мм боеприпасы и ракетные системы Patriot, пишет издание.

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США затормозили поставки оружия Украине / коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВСУ

Пакеты военной помощи США для Украины в последние месяцы стали меньше, поскольку запасы оружия и оборудования, которые Пентагон готов отправить Киеву из своих собственных запасов, сократились. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Как отмечает издание, дефицит привел к тому, что у администрации Джо Байдена осталось 6 миллиардов долларов на вооружение и амуницию Украине, но Пентагон не имеет инвентаря, который он готов поставить.

"Речь идет о запасах, которые есть у нас на складах, о том, что просят (украинцы - ред.), и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что у нас есть сейчас", - сказал один из чиновников. видео дня

По словам генерал-майора Пэта Райдера, пресс-секретаря Пентагона, Пентагон попросил Конгресс дать ему больше времени, чтобы потратить эти деньги, прежде чем они закончатся в конце сентября. Это резкое изменение по сравнению с прошлой зимой, когда администрация умоляла законодателей о дополнительном финансировании для поддержки Украины против вторжения России.

Отмечается, что США наращивают производство ключевых позиций, таких как 155-мм боеприпасы и ракетные системы Patriot, как для поставки в Украину, так и для пополнения американских запасов. Но это многолетний процесс, который не сможет быстро удовлетворить растущий спрос.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

До войны в Украине США производили около 15 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов ежемесячно. С открытием новых заводов и производственных линий США теперь производят 40 тысяч снарядов в месяц. Но Пентагону все равно понадобится больше года, чтобы достичь своей цели в 100 тысяч снарядов ежемесячно. Процесс наращивания производства идет по графику, но он займет годы, требуя новых мощностей, расширенных заводов и готовности Конгресса выделить деньги.

Издание добавляет, что Украина испытывает влияние дефицита вооружения, по словам президента Владимира Зеленского. Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Германии в этом месяце Зеленский сообщил США и другим союзникам, что поставки обещанных систем ПВО продвигаются слишком медленно, и предупредил о "значительном" дефиците жизненно важной помощи.

Издание напоминает, что в 2022 и 2023 годах Пентагон регулярно объявлял о пакетах на сумму от 600 млн долларов до 800 млн долларов, а самый большой пакет составил 2,85 млрд долларов в январе 2023 года.

Один из чиновников подчеркнул, что в США по-прежнему стараются объявлять о новом пакете помощи примерно каждые две недели, и Украина "поддерживает это, поскольку считает, что получение новых пакетов каждые две недели повышает моральный дух".

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что советник американского президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал выделение большого пакета военной помощи Украине.

В то же время, издание Associated Press сообщает, что почти шесть миллиардов долларов, которые США готовят для Украины, могут исчезнуть до конца сентября. Чтобы этого не произошло, нужно, чтобы Конгресс принял решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину.

Также известно, что 11 сентября Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на общую сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов).

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