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Почти $6 млрд помощи Украине могут "сгореть" в США - Associated Press

Анна Ярославская
13 сентября 2024, 08:50
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Пентагон рассматривает другие варианты, если Конгресс не расширит его полномочия. Однако какие именно – пока неясно.
Пентагон, военная помощь
Почти 6 миллиардов долларов финансирования для Украины закончатся, если Конгресс не примет меры - АР / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Почти шесть миллиардов долларов, которые США готовят для Украины, могут исчезнуть до конца сентября. Чтобы этого не произошло, нужно, чтобы Конгресс принял решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину.

Как пишет издание Associated Press, срок финансирования для Украины почти на 6 млрд долларов истечет в конце сентября.

Американские официальные лица заявили, что администрация Байдена попросила Конгресс включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября, чтобы финансировать федеральное правительство и предотвратить остановку работы. Официальные лица заявили, что надеются продлить полномочия еще на год.

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Они также заявили, что Министерство обороны рассматривает другие варианты, если эти усилия не сработают. Однако какие именно – пока неясно.

По словам источников агентства, примерно 5,8 млрд долларов президентских полномочий на сокращение (PDA) истекают. Еще 100 миллионов долларов на PDA не истекают в конце месяца, сообщили чиновники. PDA позволяет Пентагону снимать оружие со складов и быстро отправлять его в Украину.

Собеседники журналистов АР сказали, что в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине есть немного больше 4 млрд долларов, срок действия которых не истечет в конце месяца. Эти деньги, срок действия которых истекает 30 сентября 2025, используются для оплаты контрактов на вооружение, которое не будет поставлено в течение года или более.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США сотрудничает с Конгрессом, чтобы не потерять финансирование, которое останется от 60-миллиардного пакета помощи Украине после завершения финансового года.

"В конце финансового года действие полномочий (по выделению помощи по распоряжению президента США – ред.) завершится. Поэтому сейчас мы работаем с Конгрессом, чтобы продлить эти полномочия и иметь возможность и дальше выделять пакеты помощи", - сказал представитель Пентагона.

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США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России. Украина последние месяцы усиленно призывала Вашингтон разрешить бить вглубь России имеющимися дальнобойными ракетами США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден 13 сентября обсудит с британским премьером Киром Стармером вопрос предоставления разрешения Украине бить вглубь России.

Группа ключевых республиканцев в Палате представителей Конгресса США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом отменить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубину РФ. Это письмо было отправлено накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 11 сентября. Республиканские законодатели утверждают, что "беспокойство администрации по эскалации последовательно опровергаются с первого дня войны".

Ранее появилась реакция Владимира Путина на вероятность дальнобойных ударов ВСУ по России. Кремлевский диктатор как всегда угрожает Североатлантическому блоку "последствиями".

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