Почти $6 млрд помощи Украине могут "сгореть" в США - Associated Press

Пентагон рассматривает другие варианты, если Конгресс не расширит его полномочия. Однако какие именно – пока неясно.

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Почти 6 миллиардов долларов финансирования для Украины закончатся, если Конгресс не примет меры - АР / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Почти шесть миллиардов долларов, которые США готовят для Украины, могут исчезнуть до конца сентября. Чтобы этого не произошло, нужно, чтобы Конгресс принял решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину.

Как пишет издание Associated Press, срок финансирования для Украины почти на 6 млрд долларов истечет в конце сентября.

Американские официальные лица заявили, что администрация Байдена попросила Конгресс включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября, чтобы финансировать федеральное правительство и предотвратить остановку работы. Официальные лица заявили, что надеются продлить полномочия еще на год.

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Они также заявили, что Министерство обороны рассматривает другие варианты, если эти усилия не сработают. Однако какие именно – пока неясно.

По словам источников агентства, примерно 5,8 млрд долларов президентских полномочий на сокращение (PDA) истекают. Еще 100 миллионов долларов на PDA не истекают в конце месяца, сообщили чиновники. PDA позволяет Пентагону снимать оружие со складов и быстро отправлять его в Украину.

Собеседники журналистов АР сказали, что в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине есть немного больше 4 млрд долларов, срок действия которых не истечет в конце месяца. Эти деньги, срок действия которых истекает 30 сентября 2025, используются для оплаты контрактов на вооружение, которое не будет поставлено в течение года или более.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США сотрудничает с Конгрессом, чтобы не потерять финансирование, которое останется от 60-миллиардного пакета помощи Украине после завершения финансового года.

"В конце финансового года действие полномочий (по выделению помощи по распоряжению президента США – ред.) завершится. Поэтому сейчас мы работаем с Конгрессом, чтобы продлить эти полномочия и иметь возможность и дальше выделять пакеты помощи", - сказал представитель Пентагона.

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