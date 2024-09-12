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Удары по территории РФ: известно, могут ли в США изменить свое мнение

Мария Николишин
12 сентября 2024, 12:32
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Эксперт отмечает, что сейчас от решения Америки многое зависит, и команда президента Зеленского работает с лагерями обоих кандидатов в президенты.
Удары по территории РФ: известно, могут ли в США изменить свое мнение
Снимут ли США ограничения на удары по РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/WhiteHouse

Сейчас в Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания. Военный эксперт, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, способны ли будут США изменить свое мнение относительно ударов по РФ.

"Да, абсолютно способны. Огромная работа уже проделана. Понятно, что в США происходит большая геополитическая игра. Мы можем говорить о том, что внимание всего силового блока сейчас сосредоточено на тихоокеанском регионе, а за Европу, мол, пусть отвечает Европа. Фактически Украина находится в сфере ответственности Европы, но вопрос предоставления нам самолетов, разрешений, применения ракет, дальнобойного оружия в большей или меньшей степени зависит от американцев. И если бы, условно говоря, американцы просто сказали Британии, Германии и Франции решать самим, то дело двигалось бы гораздо быстрее", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что сейчас от решения Америки многое зависит, и команда президента Зеленского работает с лагерями обоих кандидатов в президенты, доносит свою позицию.

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"Большинство барьеров уже преодолено, а мы помним, что еще недавно американцы не хотели, чтобы Украина получила даже пехотное вооружение вроде "Джавелинов". Но сегодня мы имеем и танки, и бомбы, и артиллерию и т.д., но этого недостаточно. Новый виток эскалации и масштабности этой войны диктует новые условия, и понятно, что нам нужны новые решения от американских властей", - отмечает Кузан.

По его словам, весь дипломатический корпус, вся команда президента работают для того, чтобы эти решения состоялись.

"Кстати, сам факт приезда Зеленского на последнее заседание Рамштайн - это наиболее красноречивый факт, ведь он своей узнаваемостью в мире фактически давил на наших союзников для того, чтобы получить и оружие, и разрешения на его использование. Конечно же, команда Главкома также работает со всеми штабами армий союзников, чтобы вовремя получать оружие, технику и всю помощь", - подчеркнул военный эксперт.

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Разрешение США на удары по территории РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, американский президент Джо Байден уже в эту пятницу, 13 сентября, обсудит с британским премьером Киром Стармером вопрос предоставления разрешения Украине бить вглубь России.

Также известно, что Белый дом заканчивает работу над планом по ослаблению ограничений использования Украиной американского вооружения для ударов по территории страны-агрессора России.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес говорил, что США могут снять ограничения на удары по территории России, когда украинские власти представят свои планы Вашингтону. Удары по российским аэродромам, с которых РФ обстреливает Украину, являются законными целями.

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