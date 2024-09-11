'Не зависит от моего оптимизма': Зеленский сделал заявление о дальнобойных ударах по РФ

Зеленский сомневается в результатах переговоров с Блинкеном о дальнобойном оружии, но ждет положительного результата.

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Зеленский ждет "сильных решений" для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/UkrzalInfo, US Army

Президент Украины не уверен, будет ли обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос о разрешении на удары дальнобойным оружием вглубь России. Однако Зеленский ожидает положительного решения. Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю четвертого саммита Крымской платформы, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что планирует провести переговоры с Блинкеном вечером, но не знает, каких результатов ожидать.

"Оптимистичен ли я относительно их решения позволить нам использовать дальнобойное оружие? Жаль, что оно не зависит от моего оптимизма. Оно зависит от их оптимизма", - сказал президент Украины. видео дня

В то же время Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на "сильные решения", которые будут критически важными для Украины.

"Так или иначе, я рассчитываю на диалог с президентом Байденом в этом месяце. Но наш еженедельный, ежемесячный диалог с США очень важен для нас. Они оказывают нам наибольшую военную и финансовую поддержку. Мы рассчитываем на нее и мы не можем победить без нее", - добавил он.

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Разрешение от США на удары по России - что известно

Напомним, США намерены объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в частности ракетами ATACMS, через госсекретаря Энтони Блинкена 11 сентября. Репортер Axios Джулигрейс Бруфке сообщила об этом на основе разговора с конгрессменом Майклом Макколом, который обсуждал детали с Блинкеном.

Президент США Джо Байден не исключает, что Украине позволят использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям вглубь России. Однако, по словам госсекретаря, окончательное решение еще обсуждается в Белом доме.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что удары ракетами ATACMS по РФ окажут существенное влияние на ход войны, ведь необходимо уничтожать не только военные объекты, но и заводы, где производится оружие.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми в среду, 11 сентября, прибыли с визитом в Киев. Они обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии.

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