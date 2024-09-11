Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: детали визита

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми в среду, 11 сентября, прибыли с визитом в Киев.
Известно, что в столице они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками.
Как сообщается на сайте Госдепа, стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения Украины в "военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе".
На следующий день, 12 сентября, запланирована поездка Блинкена в Польшу. Там госсекретарь США встретится с польскими чиновниками, чтобы обсудить ряд важных двусторонних вопросов, в том числе углубление оборонного и энергетического сотрудничества, а также работу двух стран как членов НАТО в поддержку обороны Украины.
Смотрите видео о прибытии чиновников из США и Великобритании:
Напомним, что Великобритания ввела мощные санкции против РФ. Кроме Воздушно-космических сил, санкции также ввели против 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и Командования военно-транспортной авиации РФ.
Великобритания предоставит Украине 650 универсальных ракет для ПВО. О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили, на заседании Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайне.
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