Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: детали визита

Стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения Украины.

https://glavred.info/ukraine/blinken-iz-glavoyu-mzs-britaniji-pribuli-do-ukrajini-detali-vizitu-10596113.html Ссылка скопирована

В Украину прибыли Блинкен с главой МИД Британии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми в среду, 11 сентября, прибыли с визитом в Киев.

Известно, что в столице они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками.

Как сообщается на сайте Госдепа, стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения Украины в "военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе".

видео дня

На следующий день, 12 сентября, запланирована поездка Блинкена в Польшу. Там госсекретарь США встретится с польскими чиновниками, чтобы обсудить ряд важных двусторонних вопросов, в том числе углубление оборонного и энергетического сотрудничества, а также работу двух стран как членов НАТО в поддержку обороны Украины.

В Украину прибыли Энтони Блинкен и Дэвид Лемми / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о прибытии чиновников из США и Великобритании:

Напомним, что Великобритания ввела мощные санкции против РФ. Кроме Воздушно-космических сил, санкции также ввели против 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и Командования военно-транспортной авиации РФ.

Великобритания предоставит Украине 650 универсальных ракет для ПВО. О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили, на заседании Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайне.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред