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Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: детали визита

Юлия Закрепа
11 сентября 2024, 12:38обновлено 11 сентября, 13:28
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Стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения Украины.
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: детали визита
В Украину прибыли Блинкен с главой МИД Британии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми в среду, 11 сентября, прибыли с визитом в Киев.

Известно, что в столице они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками.

Как сообщается на сайте Госдепа, стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения Украины в "военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе".

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На следующий день, 12 сентября, запланирована поездка Блинкена в Польшу. Там госсекретарь США встретится с польскими чиновниками, чтобы обсудить ряд важных двусторонних вопросов, в том числе углубление оборонного и энергетического сотрудничества, а также работу двух стран как членов НАТО в поддержку обороны Украины.

Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: детали визита
В Украину прибыли Энтони Блинкен и Дэвид Лемми / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о прибытии чиновников из США и Великобритании:

Напомним, что Великобритания ввела мощные санкции против РФ. Кроме Воздушно-космических сил, санкции также ввели против 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и Командования военно-транспортной авиации РФ.

Великобритания предоставит Украине 650 универсальных ракет для ПВО. О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили, на заседании Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайне.

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