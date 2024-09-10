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Будет сокрушительный результат: эксперт раскрыл, как разрешение США повлияет на войну

Юлия Закрепа
10 сентября 2024, 16:56обновлено 10 сентября, 17:29
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Гетьман надеется, что вскоре партнеры Украины дадут разрешение использовать западное оружие.
Будет сокрушительный результат: эксперт раскрыл, как разрешение США повлияет на войну
Когда США дадут "зеленый свет" на дальнобойные удары ВСУ / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, ветераном российско-украинской войны, майором запаса Вооруженных сил Украины Алексеем Гетьманом.

Военный эксперт рассказал о том, решатся ли США дать "зеленый свет" на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России и как это повлияет на ход войны.

"Это будет иметь очень существенное влияние. Мы должны уничтожать те военные объекты, из которых атакуют нашу страну. Мы должны уничтожать не последствия (последствия - это ракета, которая уже летит в цель в нашей стране), а аэродромы и пусковые установки. А главное - это заводы, на которых Россия все это производит. Нам нужно бить по промышленным предприятиям РФ, которые производят ракеты и другое оружие, используемое против нас", - заявил Гетьман.

Эксперт надеется, что вскоре партнеры Украины дадут разрешение использовать западное оружие. Конечно, по всем объектам мы ударить не сможем, но мы сможем усложнить производство тех же ракет и боеприпасов.

"Ведь нет завода, который производит ракеты, а есть заводы, где собираются ракеты. Где-то производятся крылья, где-то - корпуса, где-то - двигатели, где-то - часть боеголовки, где-то - взрывчатка и так далее. То есть все это поступает из родных мест к месту, где собирается ракета. Поэтому мы должны бить по контрагентам, туда, куда можем достать. Если разрушить хотя бы одну из вервечек этой цепочки, например, место, где производят часть головки самонаведения, то, значит, ракету невозможно будет произвести. Без одной детали ракета не полетит, или полетит просто как петарда", - пояснил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Он также привел пример двух стран - Израиля и Польши.

"Так и нам надо вести себя на международном уровне, как они. Нам нужно этот опыт взять на вооружение. Когда у Израиля спросили, есть ли у него ядерное оружие, он сказал: нет, но если будет надо, мы используем. Очень просто", - добавил Гетьман.

Однако с поляками другая история. Как известно, когда одна страна передает другой оружие, которое она производит, она должна предоставить свое разрешение, чтобы вторая страна передала это оружие третьей.

"То есть Германия производит танки, передает Польше, и если Польша хочет передать танки другой стране, должно быть разрешение немцев. Германия колебалась и не давала разрешение на передачу Leopard, которые уже были в Польше и использовались польской армией, Украине. Что сделали поляки - они сказали: вы знаете, мы больше не будем ждать, пока вы там что-то согласуете, если хотите подавайте на нас в суд, но мы передадим танки Украине, потому что она воюет, а ваше разрешение нас очень волнует, мы очень обеспокоены, но танки все равно передадим", - пояснил эксперт.

"Мне кажется, если в ближайшее время не будет разрешения, нельзя ждать, чтобы снова прилетело по Полтаве или Львову. Значит, нужно использовать это оружие без разрешения. Мы не имеем право действовать иначе. Это не наши прихоти. Мы не можем ждать нового удара, который убьет десятки наших людей. Значит, надо разрушать причину этих ударов. Не даёте разрешение? Что ж, будем бить без разрешения. Мы очень обеспокоены, очень взволнованы, но ждать не можем, когда убивают наших людей, а вы решаете какие-то технологические вопросы. Нам тогда становится не очень интересно ждать", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Он также напомнил, что необходимо помнить, что на сегодняшний день украинская армия - самая сильная в Европе.

"Нет в Европе армии, способной нам противодействовать. Кроме пока что армии России. Все остальные армии - британская, французская, польская - нет. По мощности немецкая армия - это треть нашей армии. И это еще не учитывая наш боевой опыт... Нет, я не призываю выдвигать условия и говорить с позиции силы, но с позиции самоуважения говорить надо", - добавил эксперт.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Получение разрешения от США на удары по России

Напомним, что глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ. По словам Ллойда Остина, ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны. Именно поэтому стоит сконцентрироваться на том, чтобы помочь Украине быть успешной, чтобы она защитила свою территорию.

Стало известно, что США могут дать Украине разрешение бить по территории РФ. Бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер считает, что сейчас у Штатов есть достаточно политической воли для принятия этого решения, причем как и у демократов, так и у республиканцев, за некоторыми исключениями.

Сотни военных объектов РФ остаются в зоне досягаемости ATACMS. Аналитики ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не умаляет важности предоставления разрешения Украине использовать эти ракеты против сотен других российских военных объектов.

Байден хочет обсудить со Стармером разрешение для ВСУ на удары по РФ. Стало известно, что речь пойдет именно об ударах дальнобойным вооружением, имеющим больший радиус действия. Ламми отметил, что инициативу относительно такой возможности для украинских военных проявил именно Байден.

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