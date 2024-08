Сотни военных объектов РФ остаются в зоне досягаемости ATACMS: в ISW показали карту

Страна-агрессор РФ вывела самолеты за пределы досягаемости предоставленных Украине Западом ракет Storm Shadow и ATACMS. Однако значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западных вооружений. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 28 августа.

Аналитики ISW подчеркнули, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не умаляет важности предоставления разрешения Украине использовать эти ракеты против сотен других российских военных объектов.

По данным военных аналитиков, ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в России для поддержки военных операций против Украины.

В ISW отметили, что многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Британии предоставить разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.

Эксперты ISW создали интерактивную карту известных военных объектов на территории страны-агрессора РФ, чтобы проиллюстрировать, в какой степени ограничения США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.