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Сотни военных объектов РФ остаются в зоне досягаемости ATACMS: в ISW показали карту

Анна Ярославская
29 августа 2024, 09:02
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Ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в России для поддержки военных операций против Украины.
ATACMS, карта ISW
Сотни российских военных объектов остаются на расстоянии поражения ракетами ATACMS / Коллаж: Главред, фото: understandingwar.org, Википедия

Страна-агрессор РФ вывела самолеты за пределы досягаемости предоставленных Украине Западом ракет Storm Shadow и ATACMS. Однако значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западных вооружений. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 28 августа.

Аналитики ISW подчеркнули, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не умаляет важности предоставления разрешения Украине использовать эти ракеты против сотен других российских военных объектов.

По данным военных аналитиков, ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в России для поддержки военных операций против Украины.

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В ISW отметили, что многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Британии предоставить разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.

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Ракеты ATACMS - что о них известно / Инфографика Главреда

Эксперты ISW создали интерактивную карту известных военных объектов на территории страны-агрессора РФ, чтобы проиллюстрировать, в какой степени ограничения США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

Карта ISW
Карта ISW известных военных объектов на территории РФ / understandingwar.org

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Удары по РФ западным оружием

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что разрешения США бить американским вооружением по российской территории вдоль границы мало. Эти атаки решают только тактические цели. Единственным решением на сегодня будет предоставление Соединенными Штатами разрешения поражать аэродромы захватчиков в РФ на глубокие расстояния. Однако и у этого решения есть свое актуальное время.

Напомним, весной Вашингтон отправил дальнобойные ATACMS до 300 км для ударов по военным объектам россиян в Крыму. Дискуссии в Белом доме начались после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

Позже на фоне наступления РФ в Харьковской области США разрешили бить американским вооружением по граничащей с Харьковщиной российской территории.

Советник Байдена Джейк Салливан, во многом формирующий политику Белого дома по войне в Украине, уточнил, что радиус применения оружия США по РФ расширен и на другие приграничные регионы страны-агрессора.

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