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У Зеленского появилась просьба к США насчет ударов ATACMS на 300 км по России

Яна Ставская
30 июня 2024, 15:17
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БПЛА не решат то, что решают ракеты, подчеркнул украинский президент.
У Зеленского появилась просьба к США насчет ударов ATACMS на 300 км по России
Зеленский говорит, что нынешние удары по РФ ничем "стратегически" не помогут / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что разрешения США бить американским вооружением по российской территории вдоль границы мало. Эти атаки решают только тактические цели, рассказал глава государства в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

В частности, Зеленский отметил, что это решение Администрации Байдена не решает основную задачу - не решает проблему уничтожения украинских городов и сел, поскольку оккупанты продолжают беспрепятственно наносить удары КАБами.

Единственным решением на сегодня будет предоставление Соединенными Штатами разрешения поражать аэродромы захватчиков в РФ на глубокие расстояния. Однако и у этого решения есть свое актуальное время.

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"Мы не можем тактическим оружием решать стратегические задачи, такие как КАБы и их авиация. ATACMS, которые могут бить на 300 км, наверное, нам бы помогли сегодня. Сегодня. Когда есть аэродромы, на которых они используют свои КАБы... Пока их КАБы не летят большую дистанцию, а значит мы можем бить по этим аэродромам. Но уже есть аэродромы, которые находятся на большем расстоянии, где они используют другие ракеты. Поэтому надо позволить применять ATACMS вглубь Российской Федерации", - обратился Зеленский.

Отдельно Зеленский подтвердил, что Украина нарастила производство дальнобойных ударных дронов (дальность поражения некоторых уже достигает более 1300 км), но "мы должны понимать, что это - дроны".

"Невозможно мощность удара дрона сравнить с мощностью ударов ракеты. Невозможно скорость ракеты сравнить со скоростью дронов", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, россияне так же научатся сбивать дроны, как это в свое время сделала Украина с "Шахедами".

Военная помощь США - Белый дом снял красные линии

После проблем с утверждением новой помощи Украине Конгрессом и успехах российской армии Администрация Байдена сняла ряд ограничений, до этого бывших "красными линиями".

Весной Вашингтон наконец-то отправил дальнобойные ATACMS до 300 км для ударов по военным объектам россиян в Крыму. Дискуссии в Белом доме начались после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

Затем Америка на фоне наступления РФ в Харьковской области разрешила бить ее вооружением по граничащей с Харьковщиной российской территории.

Недавно советник Байдена Джейк Салливан, во многом формирующий политику Белого дома по войне в Украине, уточнил, что радиус применения оружия США по РФ расширен и на другие приграничные регионы страны-агрессора.

Украина все еще не может использовать по России американское дальнобойное вооружение, а Штаты категоричны насчет отправки в Украину своих войск.

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ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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