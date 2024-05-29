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"Точка перелома в Украине": Байден может пересмотреть некоторые ограничения - WP

Мария Николишин
29 мая 2024, 13:19обновлено 29 мая, 14:11
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Официальные лица США обеспокоены тем, что Россия скапливает войска и технику для нападения на Харьков и другие города на востоке Украины.
'Точка перелома в Украине': Байден может пересмотреть некоторые ограничения - WP
Байден взвешивает, стоит ли углублять свой альянс с Киевом / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Чтобы противостоять продвижению страны-агрессора России в Украине, президент США Джо Байден рассматривает две новые контрмеры. Одна из них может привести к "еще одной точке перелома в Украине", сообщает WP.

"Эти шаги будут означать значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины.... Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, свидетельствует о растущей обеспокоенности администрации относительно уязвимости Украины на поле боя", - пишет издание.

Как отмечается, угроза новых санкций против Китая является особенно деликатной, поскольку она возникает в то время, когда обе страны пытаются стабилизировать свои отношения.

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"Но официальные лица США обеспокоены тем, что Пекин, технически придерживаясь своего обещания не поставлять оружие Москве, стал крупнейшим фактором развития оборонного сектора России и ее полномасштабного вторжения в Украину", - пишет WP.

Издание также отмечает, что официальные лица США обеспокоены тем, что Россия скапливает войска и технику для нападения на Харьков и другие города на востоке Украины.

"Американская артиллерия и ракеты малой дальности могут поразить эти цели, не угрожая глубокими ударами по России. Но пока Соединенные Штаты ограничивают их использование внутри Украины, поэтому они не могут нанести удар по крупным российским центрам материально-технического обеспечения и сбора войск, расположенных за рубежом. Но это может измениться, поскольку другие страны НАТО давят на Байдена, чтобы он ослабил контроль", - отмечает WP.

Журналисты издания добавляют, что "возможно, мы приближаемся к еще одной точке перелома в Украине".

"В то время как Китай все сильнее склоняется к своему партнерству с новой доминирующей Россией, Байден взвешивает, стоит ли углублять свой альянс с Киевом. Это привело бы к новым рискам, но имело бы смысл, если бы это могло укрепить Украину", - отмечает издание.

Удары по России западным оружием - позиция мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша не будет устанавливать ограничений по использованию Украиной предоставленного Варшавой оружия для ударов по военным целям на территории России.

В то же время, издание Bild отмечает, что Запад требует, чтобы оружие НАТО не применялось на территории РФ или над ней, что усложняет ситуацию для ВСУ, особенно в контексте битвы за Харьков.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине западных вооружений для ударов за пределами украинской территории, однако Киев сам принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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