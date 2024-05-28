'Гневные звонки' в Киев: США и Германия угрожали Украине из-за ударов по РФ

Требование Запада, согласно которому оружие НАТО не должно применяться на территории РФ, создает значительные ограничения для ВСУ, особенно во время битвы за Харьков.

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США и Германия угрожали Украине прекратить поставки оружия из-за ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: US Army, Офис президента, ОК "Запад"

Запад требует, чтобы оружие НАТО не применялось на территории РФ или над ней, что усложняет ситуацию для ВСУ, особенно в контексте битвы за Харьков. США и Германия даже угрожали Украине прекратить поставки ракет, если она будет использовать их для ударов по России. Об этом пишет Bild.

"Говоря простым языком: в то время как Россия ежедневно выпускает по Харькову почти 5 000 артиллерийских снарядов, Украине не разрешается выпустить в ответ ни одного западного снаряда", - отметили в издании.

В Bild отмечают, что такая же ситуация с воздушными ударами. Большинство используемых российских авиабаз теоретически находятся в радиусе досягаемости оружия, которое Украина получила от западных стран. Однако это оружие запрещается использовать для уничтожения самолетов российских оккупантов на земле. В то же время Украина не может применять западные системы ПВО против российских самолетов и должна ждать, чтобы бомбардировщики залетели на территорию Украины, чтобы уничтожить их.

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"По информации BILD, украинская армия по крайней мере один раз использовала систему "Patriot" из Германии, чтобы сделать самостоятельные действия. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угроза прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится", - пишет издание.

Хотя некоторые страны НАТО заявили, что их оружие теперь можно использовать против российских целей, многие виды вооружения используют американские снаряды. А это в свою очередь не устраивает США и Германию.

Запрет на использование западного оружия против РФ - главные новости

Напомним, Украина не может использовать оружие Германии на территории России, поскольку Берлин предоставлял его с условием, что оно будет использоваться только на украинской территории. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его политика направлена на предотвращение "большой войны" и не видит причин для снятия этих ограничений для Украины.

Также Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России. Президент ПА НАТО Михал Щерба подчеркнул важность немедленной доставки Украине систем ПВО и другого необходимого вооружения.

Как сообщал Главред, американская администрация неформально обсуждает возможность разрешения Украине наносить удары по России оружием США. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что хотя решение в Белом доме еще не принято из-за отсутствия консенсуса, давление на эту инициативу растет, и есть шансы на успех.

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