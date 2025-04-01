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"Прыгнула из окна и побежала": 17-летняя дочь Евгения Кошевого уходила из дома

Анна Подгорная
1 апреля 2025, 01:30
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Варвара Кошевая заставила родителей понервничать.
Варвара Кошевая, Ксения Кошевая, Серафима Кошевая
Варвара Кошевая новости - мама девушки рассказала про сложности воспитания / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosshevayaa, instagram.com/yalta_k

Кратко:

  • Жена Евгения Кошевого рассказала, что переходной возраст у их дочери Варвары был трудным
  • Ксения Кошевая призналась, за что извинялась перед ребенком

17-летняя Варвара Кошевая привлекает внимание поклонников своего звездного отца, комика Евгения Кошевого, с малых лет: девушка успела дважды принять участие в шоу Голос. Діти, была финалисткой Нацотбора на Детское Евровидение-2019, выступала в проектах Рассмеши комика и Лига Смеха. Ранние проявления артистизма у девушки также сопровождались эпизодами настоящего бунтарства.

Об этом в интервью Славе Демину рассказала Ксения Кошевая - жена Евгения Кошевого и мать двоих его дочерей. Она призналась, что сложности и противоречия переходного возраста Варвара стала проявлять довольно рано. В некоторых случаях она даже сбегала из дома.

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"Варя была сложная с 11-12 лет: то хочет, то не хочет, туда пойду, а туда - нет... В свое время она убегала из дома в 13 лет куда-то к друзьям. Догоняли и забирали. Варя выбила сетку в окне и с первого этажа прыгнула и побежала. Наверное, мы ее не понимали так, как она хотела. Но мы постоянно разговаривали, хотя она совсем не слышала", - говорит Ксения.

Ксения Кошевая
Ксения Кошевая рассказала, что извинялась перед дочерью / Скриншот YouTube

Родители не прекращали попыток "достучаться" дочери, ходили к семейному психологу, искали причины проблем с девочкой и способы наладить диалог. Сегодня, к счастью, в семье Кошевых воцарился мир.

"Я извинялась неоднократно. И Женя. Мы поладили и она извинилась перед нами. Сейчас она говорит: "Мам, мне так стыдно, что я такое натворила". Ну мы это все пережили и все. Мы ходили к психологу. Она очень не хотела. И потом я поняла, что мы точно что-то потеряли и занимались чем-то другим больше, чем ею", - вспоминает Ксения Кошевая.

Евгений Кошевой с женой и дочерями
Варвара Кошевая новости - мама девушки рассказала про сложности воспитания / instagram.com/yalta_k
Варвара Кошевая
Варвара Кошевая сейчас научилась находить общий язык с родителями / instagram.com/kosshevayaa

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Кто такой Евгений Кошевой?

Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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