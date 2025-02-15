Кошевой рассказал о проблемах с 17-летней дочкой

Евгений Кошевой рассказал, как это воспитывать тинейджера.

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Кошевой рассказал о кризисе в воспитании дочери / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/kosshevaya

Кратко:

Как нужно воспитывать подростка

С какими трудностями столкнулся Евгений Кошевой

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой поделился родительскими сложностями в воспитании тинейджера.

Как рассказал артист Люкс ФМ, им с супругой Ксенией было очень сложно.

"Надо подготовиться, что и у Серафимы (младшей дочери - авт.) скоро будет такой переходный возраст. Еще несколько лет мы подождем, а потом снова будем нырять в этот трэш. Я хочу, чтобы они оставались людьми. Я имею ввиду, что жена просто сходила с ума. Мы ездим на гастроли, нас не бывает месяцами дома, а она все это видит. И я, к сожалению, на расстоянии не мог помочь чем-то конкретным", — рассказал артист.

По его словам, они искали компромиссы.

"Искали и Варю. Объясняли ребенку, что это не конец жизни и не взрослая жизнь. И что все впереди и будет гораздо сложнее. И что мы чего-то там не позволяем не потому, что мы тебя не любим, а потому, что так надо для того, чтобы вырасти человеком", – добавил Кошевой.

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Напомним, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с ним. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.

Ранее Главред писал о том, что известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировал службу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95".

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