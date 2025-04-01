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Проведение выборов в Украине летом 2025 года: в Раде сделали заявление

Юрий Берендий
1 апреля 2025, 18:01обновлено 1 апреля, 19:28
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В Верховной Раде объяснили, почему невозможно провести выборы в Украине летом или осенью 2025 года.
Проведение выборов в Украине летом 2025 года: в Раде сделали заявление
Удастся ли провести выборы в Украине осенью или летом 2025 года - в Раде ответили / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Корниенко:

  • Фракции Верховной Рады придерживаются подписанного меморандума о проведении выборов
  • Отмена военного положения в январе не состоялась, поэтому выборы осенью и летом провести "не получается"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко прокомментировал вероятность проведения выборов в Украине летом и осенью 2025 года. Соответствующее заявление он сделал во время общения с медиа на полях конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", сообщает корреспондент Главреда.

Он в очередной раз подтвердил приверженность фракций парламента соблюдению подписанного меморандума, согласно которому проведение выборов планируется на раньше, чем через полгода после отмены военного положения в Украине.

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"Если вы видите снятие военного положения в январе, то да. Но этого не произошло, уже апрель, полгода не получается", - отметил Корниенко.

  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU

Проведение выборов в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, издание The Economist отмечало, что в Украине могут состояться выборы уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы созвал совещание по этому вопросу. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию, заявив, что никакого такого совещания не проводилось.

Тем временем специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону отметил, что выборы в Украине необходимы и Киев якобы уже согласился их провести.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, отметил, что президентские выборы состоятся в соответствии с законодательством, но только после завершения военного положения. Он также отметил, что дискуссии о выборах во время полномасштабной войны могут быть не только обсуждением реальной перспективы, но и попыткой дестабилизации страны.

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Что известно об Александре Корниенко

Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель с неформальным образованием. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года.

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