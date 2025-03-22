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"Да, они договорились об этом": в США сказали, когда состоятся выборы в Украине

Даяна Швец
22 марта 2025, 10:00
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Посланник Трампа анонсировал важное решение.
Трамп, Зеленский, выборы
Представитель Трампа сделал заявление о выборах и Зеленском / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Что сказал Уиткофф:

  • Украина согласилась провести выборы. ведь они являются необходимыми
  • Население России в четыре раза больше, что создает вызов для Украины
  • Трамп может предложить Зеленскому "лучшую сделку, которую он когда-либо получит"

Специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что выборы в Украине являются необходимыми, и Киев уже согласился их провести. Об этом он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

"Да, они договорились об этом. В Украине будут выборы. Я думаю, что Зеленский делает все возможное", - сказал Уиткофф.

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По его словам, президент Владимир Зеленский находится в крайне сложной ситуации, поскольку вынужден противостоять ядерной державе с населением в четыре раза больше Украины.

"Он противостоит ядерной державе, и он также противостоит государству, которое имеет в четыре раза больше населения, чем у него. И поэтому он должен знать, что его могут победить", - заявил спецпосланник Трампа.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Уиткофф считает, что сейчас лучший момент для заключения сделки, и Дональд Трамп может предложить Зеленскому "лучшую сделку, которую он когда-либо получит".

В то же время он подчеркнул, что Россия не признает Зеленского легитимным президентом, а значит, "не готова подписать с ним любой договор".

Окончание войны в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что может дать Путину дедлайн для согласования прекращения огня с Украиной. Он отметил, что и Украина, и Россия "очень стараются".

В свою очередь специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф объяснил, как США будут заканчивать войну в Украине. 30-дневное прекращение огня нужно для того, чтобы обсудить постоянное прекращение огня, пояснил он.

Кроме этого, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру.

"Мы никогда не были ближе к миру между этими двумя сторонами", - добавила Брюс.

Больше важных новостей:

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон - американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вел политическое ток-шоу на Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года. Основатель и владелец собственного независимого потокового сервиса "Tucker Carlson Network".

Карлсона считают одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.

В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки.

Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист и выступает против участия США в международных конфликтах.

24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона. Решение принял лично медиамагнат Руперт Мердок - владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News.

Такер Карлсон - сторонник теорий заговоров. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, а в Украине, мол, есть американские лаборатории по производству биологического оружия.

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