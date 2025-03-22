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Трамп заявил, что может дать Путину дедлайн для согласования прекращения огня с Украиной

Алёна Воронина
22 марта 2025, 09:15
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Президент США отметил, что и Украина, и Россия "очень стараются". По его словам, Путин не отклонял предложение о 30-дневном прекращении огня.
Трамп заявил, что может дать Путину дедлайн для согласования прекращения огня с Украиной
Трамп заявил, что может дать Путину дедлайн для согласования прекращения огня с Украиной/ коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Основные тезисы Трампа:

  • Пока США не устанавливали Путину дедлайн для согласования прекращения огня
  • Однако такой крайний срок может быть установлен
  • Путин не отклонял предложение о 30-дневном прекращении огня

Президент США Дональд Трамп пока не устанавливал российскому диктатору Владимиру Путину крайний срок для согласования режима прекращения огня с Украиной. Однако такой дедлайн может быть установлен.

Об этом Трамп заявил, отвечая на вопросы представителей СМИ, сообщает NBC News.

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В то же время американский президент выразил уверенность, что договоренности все-таки будут достигнуты.

"Не было крайнего срока. Но я думаю, что мы будем иметь один", - ответил он на вопрос относительно дедлайна.

Трамп отметил: "Они (Украина и Россия - ред.) сейчас очень стараются, как вы, наверное, видели обоих, но я думаю, что мы это сделаем довольно скоро".

Также он опроверг утверждение, что во время недавнего телефонного разговора Путин отклонил предложение США о 30-дневном прекращении огня на всем театре военных действий между Украиной и Россией, которое уже ранее будет согласовано с Украиной. По словам американского президента, российский диктатор "ничего не отклонял". При этом Трамп добавил, что в отношении РФ действуют "очень много санкций, пожалуй, у них больше санкций, чем у кого-либо".

Несмотря на то, что Путин еще не согласился на предложение о прекращении огня, Трамп 21 марта в Белом доме выразил уверенность, что война России против Украины неизбежно закончится.

"У нас было несколько хороших разговоров, и, возможно, мы сможем как можно скорее прекратить марш смерти", - сказал Трамп во время разговора с журналистами.

Переговоры Украины, США и РФ по прекращению огня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде. В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда будут продолжаться переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Также ранее в Госдепе сделали серьезное заявление и отметили, что Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру. США активно продвигают мирные переговоры между Украиной и Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут приблизить прекращение огня - он озвучил ожидания Украины. Украина поддерживает США в желании расширить инициативу по прекращению огня.

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Что известно о NBC News?

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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