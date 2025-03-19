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У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде: о чем будут говорить

Анна Ярославская
19 марта 2025, 08:40
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Со стороны США в переговорах примут участие Марко Рубио и Майк Уолтц.
Стив Уиткофф, переговоры в Джидде
Стив Уиткофф анонсировал переговоры в Джидде 23 марта / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/ermaka2022 ​ ​

Главные тезисы:

  • Мирные переговоры продолжатся в Джидде 23 марта
  • Украина и РФ пока не подтвердили встречу с представителями США в Саудовской Аравии

В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда продолжатся переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как рассказал специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью Fox News, основная тема встречи – детализация договоренностей, в частности относительно 30-дневного прекращения огня.

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Отвечая на вопрос о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры и целей в акватории Черного моря, Уиткофф сказал, что "россияне сейчас соглашаются на оба эти аспекта".

"Я очень надеюсь, что украинцы также согласятся на это", – сказал он.

"У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде и мы проведем хороший разговор, чтобы достичь положительных результатов", - добавил специальный посланник Трампа.

По его словам, предложенное США 30-дневное прекращение огня должно охватывать "энергетику и инфраструктуру в целом".

Пока неизвестно, кто будет представлять Украину на этих переговорах. Россия также официально не заявляла о переговорах с США 23 марта.

Смотрите видео - Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров в Джидде:

Скриншот

Переговоры о прекращении огня - что известно

Как сообщал Главред, вечером 18 марта состоялся разговор Трампа и Путина. В рамках разговора, который длился более 2 часов, стороны договорились начать мирный процесс, направленный на завершение войны в Украине.

Трамп сообщил, что договорился с Путиным о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре. Как полагает глава Белого дома, стороны готовы двигаться в направлении завершения российско-украинской войны.

Путин согласился лишь на частичное перемирие на 30 дней, для полного мира он "потребовал" прекращения военной помощи и предоставления разведывательных данных Украине. Кроме того, Путин "настаивает" на прекращении Киевом мобилизации в армию и остановки военной подготовки украинцев.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Как заявил президент Зеленский, официальный Киев поддерживает инициативу, направленную на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Однако если агрессор Россия нарушит свое обязательство, последует ответный удар.

Отметим, пока что взаимные атаки РФ и Украины продолжаются. В частности, в ночь на 19 марта оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. На Сумщине беспилотник упал на крышу больницы. Также пострадали другие регионы Украины.

Тем временем прошлой ночью в РФ также прогремели взрывы - на Кубани после атаки дронов горит нефтебаза.

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