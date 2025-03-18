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Путин выдвинул Трампу требования для перемирия: что РФ хочет от Украины

Руслана Заклинская
18 марта 2025, 19:59
2057
Кремль требует остановки международной поддержки и предоставления разведывательной информации Украине.
Путин выдвинул Трампу требования для перемирия: что РФ хочет от Украины
Путин назвал Трампу свою цену перемирия / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы из заявления Кремля:

  • Ключевое условие мира - полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведданных Украине
  • Урегулирование войны должно учитывать "законные интересы России"
  • Москва поддерживает идею 30-дневного перемирия, но требует остановки мобилизации и перевооружения в Украине

Лидер РФ Владимир Путин назвал ключевым условием для завершения войны в Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Кремль настаивает, что урегулирование войны должно предусматривать "устранение первопричин кризиса" и учитывать "законные интересы России в сфере безопасности". Об этом заявили в Кремле, пишут росСМИ.

Во время разговора с Трампом российский диктатор поблагодарил президента США за его стремление способствовать "прекращению боевых действий и человеческих потерь". Путин заявил о готовности "тщательно прорабатывать возможные пути разрешения ситуации" в сотрудничестве с американскими партнерами.

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В то же время Кремль настаивает, что любое урегулирование должно быть "комплексным, устойчивым и долговременным". Также Путин утверждает, что на пути к завершению войны должна подчеркиваться "безусловная необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в безопасности".

Одной из главных тем обсуждения стала инициатива Дональда Трампа относительно возможного 30-дневного перемирия. Кремль выдвинул собственные условия для его реализации, среди которых:

  1. "Эффективный контроль" за прекращением огня на всей линии фронта.
  2. Остановка мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ.
  3. Прекращение поставок западного оружия и предоставления разведданных.

Москва рассматривает пункт об остановке предоставления Украине помощи и разведданных как "ключевое условие для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его решения политико-дипломатическим путем".

Переговоры Трампа с Путиным - последние новости

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Ключевой темой стало возможное прекращение огня в войне, развязанной Россией против Украины.

Также Россия согласилась на 30-дневное прекращение атак по украинской энергетической инфраструктуре после предложения Дональда Трампа. Путин одобрил эту инициативу и якобы уже отдал соответствующий приказ своим войскам.

Как сообщал Главред, в Белом доме заявили, что путь к миру начнется с прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре, технических переговоров по Черному морю и общего прекращения огня.

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Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд нелепых "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони.

По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

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