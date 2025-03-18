Путин выдвинул Трампу требования для перемирия: что РФ хочет от Украины

Кремль требует остановки международной поддержки и предоставления разведывательной информации Украине.

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Путин назвал Трампу свою цену перемирия / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы из заявления Кремля:

Ключевое условие мира - полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведданных Украине

Урегулирование войны должно учитывать "законные интересы России"

Москва поддерживает идею 30-дневного перемирия, но требует остановки мобилизации и перевооружения в Украине

Лидер РФ Владимир Путин назвал ключевым условием для завершения войны в Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Кремль настаивает, что урегулирование войны должно предусматривать "устранение первопричин кризиса" и учитывать "законные интересы России в сфере безопасности". Об этом заявили в Кремле, пишут росСМИ.

Во время разговора с Трампом российский диктатор поблагодарил президента США за его стремление способствовать "прекращению боевых действий и человеческих потерь". Путин заявил о готовности "тщательно прорабатывать возможные пути разрешения ситуации" в сотрудничестве с американскими партнерами.

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В то же время Кремль настаивает, что любое урегулирование должно быть "комплексным, устойчивым и долговременным". Также Путин утверждает, что на пути к завершению войны должна подчеркиваться "безусловная необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в безопасности".

Одной из главных тем обсуждения стала инициатива Дональда Трампа относительно возможного 30-дневного перемирия. Кремль выдвинул собственные условия для его реализации, среди которых:

"Эффективный контроль" за прекращением огня на всей линии фронта. Остановка мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ. Прекращение поставок западного оружия и предоставления разведданных.

Москва рассматривает пункт об остановке предоставления Украине помощи и разведданных как "ключевое условие для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его решения политико-дипломатическим путем".

Переговоры Трампа с Путиным - последние новости

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Ключевой темой стало возможное прекращение огня в войне, развязанной Россией против Украины.

Также Россия согласилась на 30-дневное прекращение атак по украинской энергетической инфраструктуре после предложения Дональда Трампа. Путин одобрил эту инициативу и якобы уже отдал соответствующий приказ своим войскам.

Как сообщал Главред, в Белом доме заявили, что путь к миру начнется с прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре, технических переговоров по Черному морю и общего прекращения огня.

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