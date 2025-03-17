Переговоры Трампа с Путиным: в Кремле сделали заявление и назвали дату

Дмитрий Песков рассказал о подготовке переговоров президентов США и РФ.

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В РФ сообщили о подготовке переговоров / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

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Готовится телефонный разговор Путина с президентом США Трампом

Стороны могут обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться во вторник, заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.

"Да, это, действительно, так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал он журналистам в понедельник, сообщают пропагандисты РФ.

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На просьбу журналистов прокомментировать слова Трампа о планах обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС, а также раскрыть новые элементы разговора, Песков ответил: "Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор, действительно, готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговор двух президентов не подлежит априори какому-то содержательному обсуждению. Поэтому мы этого не будем делать".

Отметим, что ранее Трамп заявил, что планирует созвониться с Путиным во вторник. Он заявил, что планирует во вторник поговорить с Путиным и обсудить прекращение войны в Украине. "Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было сделано много работы", - сказал он журналистам во время рейса в Вашингтон из Флориды.

По словам президента США, во время разговора планируется обсуждение тем, которые уже ранее поднимались: "Мы будем говорить о территориях, мы будем говорить об электростанциях". "Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, мы сможем, возможно, мы не сможем, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", - сказал Трамп.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным. Дональд Трамп ожидает завершения войны в Украине "в течение недель", сказал Стив Уиткофф.

Как сообщал Главред, ранее делегации Украины и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится напрямую сказать Трампу "нет".

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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