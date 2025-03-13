Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх Путина

Российский диктатор Путин избавил мир от мира на годы и намерен путем манипуляций в дальнейшем продолжать войну против Украины, сказал Зеленский.

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Путина в ответ на идею тишины на фронте - фактически готовит отказ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

Путин манипулирует вопросом прекращения огня

Кремль боится признать перед Трампом желание продолжать войну

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин прибег к манипуляциям и готовится отказаться от режима прекращения огня на фронте. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, реакция Путина на идею прекращения огня оказалась ожидаемо манипулятивной, и сейчас он фактически готовится к отказу в прекращении огня.

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"Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. Путин часто так делает - не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас - очередные российские манипуляции", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США предложили безусловное перемирие в воздухе, на море и на фронте, и Украина поддержала эту инициативу. Американская сторона заявила о готовности обеспечить контроль и верификацию, что возможно благодаря их и европейским ресурсам. В течение периода тишины планировалось подготовить ответы на ключевые вопросы относительно долгосрочной безопасности и реального мира, а также разработать план завершения войны. Украина готова действовать быстро и конструктивно.

"Мы говорили об этом американским представителям, об этом знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире. Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, - это Россия. Им нужна война", - сказал он.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского с ответом на заявления Путина:

Фото: скриншот

Президент подчеркнул, что Путин лишил мир лет мира и ежедневно продолжает эту войну.

Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо усиливать давление на него, вводя эффективные санкции. Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с американскими и европейскими партнерами, а также со всеми, кто хочет мира, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Прекращение огня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто за несколько дней, если Москва согласится на это решение. Об этом сообщает New York Times.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что готов прекратить боевые действия, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру". При этом он выдвинул ряд условий, которые, по его мнению, должны быть учтены при введении режима тишины.

Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, при каких условиях Россия может согласиться на прекращение огня и является ли этот сценарий реалистичным. Он скептически оценивает возможность настоящего перемирия, даже если США смогут убедить Путина приостановить боевые действия на 30 дней.

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