Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх Путина

Юрий Берендий
13 марта 2025, 21:16обновлено 13 марта, 21:46
340
Российский диктатор Путин избавил мир от мира на годы и намерен путем манипуляций в дальнейшем продолжать войну против Украины, сказал Зеленский.
Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх Путина
Путина в ответ на идею тишины на фронте - фактически готовит отказ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

  • Путин манипулирует вопросом прекращения огня
  • Кремль боится признать перед Трампом желание продолжать войну

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин прибег к манипуляциям и готовится отказаться от режима прекращения огня на фронте. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, реакция Путина на идею прекращения огня оказалась ожидаемо манипулятивной, и сейчас он фактически готовится к отказу в прекращении огня.

видео дня

"Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. Путин часто так делает - не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас - очередные российские манипуляции", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США предложили безусловное перемирие в воздухе, на море и на фронте, и Украина поддержала эту инициативу. Американская сторона заявила о готовности обеспечить контроль и верификацию, что возможно благодаря их и европейским ресурсам. В течение периода тишины планировалось подготовить ответы на ключевые вопросы относительно долгосрочной безопасности и реального мира, а также разработать план завершения войны. Украина готова действовать быстро и конструктивно.

"Мы говорили об этом американским представителям, об этом знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире. Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, - это Россия. Им нужна война", - сказал он.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского с ответом на заявления Путина:

Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх Путина
Фото: скриншот

Президент подчеркнул, что Путин лишил мир лет мира и ежедневно продолжает эту войну.

Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо усиливать давление на него, вводя эффективные санкции. Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с американскими и европейскими партнерами, а также со всеми, кто хочет мира, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Прекращение огня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто за несколько дней, если Москва согласится на это решение. Об этом сообщает New York Times.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что готов прекратить боевые действия, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру". При этом он выдвинул ряд условий, которые, по его мнению, должны быть учтены при введении режима тишины.

Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, при каких условиях Россия может согласиться на прекращение огня и является ли этот сценарий реалистичным. Он скептически оценивает возможность настоящего перемирия, даже если США смогут убедить Путина приостановить боевые действия на 30 дней.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Владимир Путин мирное урегулирование режим прекращения огня мирные переговоры с Россией Переговоры о прекращении огня Тридцатидневное прекращение огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ подтягивает серьезные резервы, на Сумщине объявили обязательную эвакуацию - ОВА

РФ подтягивает серьезные резервы, на Сумщине объявили обязательную эвакуацию - ОВА

21:20Война
Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх Путина

Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх Путина

21:16Война
Огрызко: Прекращение огня – это начало конца России

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца России

20:29Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

Гороскоп на завтра 14 марта: Ракам - счастливые моменты, Козерогам - приятная встреча

Гороскоп на завтра 14 марта: Ракам - счастливые моменты, Козерогам - приятная встреча

Трамп поставил Путину ультиматум с конкретным сроком: что ждет Россию

Трамп поставил Путину ультиматум с конкретным сроком: что ждет Россию

Последние новости

21:58

Лукашенко и Путин пригрозили НАТО ядерной войной и "военными контрмерами"

21:39

"Тает, высохла": что происходит с Аллой Пугачевой

21:37

"Киркоров, это ты?": Славу Демина не узнали после экстремального преображения

21:35

Ошибка, которую делают многие: почему нельзя класть ноутбук на живот

21:20

РФ подтягивает серьезные резервы, на Сумщине объявили обязательную эвакуацию - ОВА

Россия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - СнегиревРоссия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - Снегирев
21:16

Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх ПутинаВидео

21:12

"Я включила звезду": российская певица выгнала Алибасова из номера отеля

20:56

Можно ли отдавать свою одежду другим людям: ответ священника

20:48

Можно остаться без урожая: какой картофель нельзя сажать в УкраинеВидео

Реклама
20:44

Лолита Милявская покинула РФ - что произошло

20:29

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииВидео

20:20

Почему британцы не хранят яйца в холодильнике: ответ удивит многих

20:13

Анна Кошмал родила: актриса назвала пол и имя малыша

20:10

"Аннексия Гренландии состоится" – Трамп

19:46

Украину накрывает похолодание: регионы будет заливать дождем

19:41

"Шпагат для РФ": о чем говорили делегации США и Украины за закрытыми дверями

19:41

Вернет ли Украина Запорожскую АЭС и какие территории заберет РФ: новые заявления Трампа

19:36

От штрафа в 2500 грн до лишения прав: за какое нарушение будут наказывать строже

19:25

"США дожмут свою повестку дня": эксперт сказал, на какие уступки может пойти Киев

19:11

Почему нельзя смотреть собаке в глаза: четкое объяснение дрессировщика

Реклама
19:10

Путин зажал мёдмнение

18:22

Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции

18:08

Путин согласен на прекращение огня в Украине на 30 дней, но есть ряд нюансов

18:00

"Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

17:51

Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

17:31

Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

17:18

ВСУ могут выйти из Курщины в рамках сделки: какие территории Украина получит взаменВидео

17:17

Возле ЗАЭС гремели взрывы: в МАГАТЭ вышли с заявлением о нестабильной ситуации

17:07

111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

17:01

Теперь официально: Дмитрий Комаров сделал заявление о разводе

16:58

2 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать - приметы 14 марта

16:55

Секретный сын Лукашенко показался в Москве: как он выглядит

16:50

"Путину придется выбирать": в ОП спрогнозировали результаты переговоров США с РФ

16:42

РФ не удастся использовать Покровск, как аргумент во время переговоров - эксперт

16:12

Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют СШАВидео

15:59

Россия будет усиливать давление: эксперт назвал опасное направление фронтаВидео

15:50

"Худший дом" в окрестностях стал настоящей жемчужиной: весь ТикТок в восторге

15:22

США не могут выступать против ударов ВСУ по России: Шейтельман объяснил почемуЭксклюзив

15:16

Скидка в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК: Рада приняла закон

14:47

Зеленский раскрыл детали переговоров с США и упрекнул РФ за молчание

Реклама
14:45

Астрономы открыли аж четыре новые планеты: есть ли там инопланетная жизнь

14:44

"Пока наслаждаемся": блогерша Таня Пренткович в третий раз стала мамой

14:33

США могут быть причастны к выходу ВСУ из Курской области - Романюк

14:22

Украинский военный рассказал, как спас раненого парня в ВенецииВидео

14:15

Знают не все: кто может рассчитывать на социальную помощь в Украине

13:58

Дочь Путинистки Успенской под кайфом опозорила мать своей выходкойВидео

13:53

Ввод Западом войск в Украину: прогноз переброски европейских миротворцевВидео

13:19

Пока не заключат мир: ВСУ предупредили, какой замысел Путина воплощает армия РФ

13:16

Дочь Ани Лорак проигнорировала свадьбу матери на Мальдивах - причина

13:04

Когда начинается сезон рыбалки в Украине: стоит знать, чтобы не получить штраф

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять