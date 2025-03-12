Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

Юрий Берендий
12 марта 2025, 20:26обновлено 12 марта, 20:57
391
В США сделали заявление относительно вероятной даты прекращения огня в Украине и раскрыли детали будущих мирных договоренностей о завершении войны.
Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки
Когда именно начнется прекращение огня в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Рубио:

  • Прекращение огня в Украине может состояться в ближайшие дни
  • После прекращения огня должны начаться переговоры
  • Европейские гарантии безопасности для Украины станут частью мирных переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Москва на это согласится. Он также планирует убедить страны G7 сосредоточиться на прекращении войны во время встречи в Канаде на этой неделе. Об этом сообщает New York Times.

"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: Ни одна сторона не стреляет друг в друга - ни ракетами, ни ракетами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией. Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры", - сказал он журналистам во время дозаправки в Ирландии во время перелета из Саудовской Аравии в Канаду.

видео дня

Рубио подчеркнул, что одной из его ключевых целей является объединение союзников по G-7 - Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии - для совместной поддержки мирного процесса.

Он отметил, что идеальным результатом стало бы признание роли США в продвижении переговоров и совместный призыв к России прекратить боевые действия, чтобы "остановить гибель людей, прекратить стрельбу и начать поиск устойчивого мира".

По словам Рубио, украинская сторона стремится к решению таких вопросов, как обмен пленными, возвращение похищенных детей и обеспечение гуманитарной помощи.

Относительно гарантий безопасности для Украины, которые должны помочь сдержать возможные будущие нападения РФ, Рубио лишь отметил, что вопрос сдерживания станет частью мирных переговоров.

"Невозможно достичь длительного мира, если сдерживание не будет его частью", - сказал он.

Он также отметил, что любое соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых будет способствовать экономическому росту Украины, однако не станет фактором, который сможет сдержать российскую агрессию.

Рубио отметил, что европейские гарантии безопасности для Украины также станут частью мирных переговоров. По его словам, пока неизвестно, когда именно эти страны активнее присоединятся к переговорам, хотя они настаивают на своей ключевой роли в возможном урегулировании конфликта.

"Я предполагаю, что на любых переговорах, если мы до них дойдем, надеюсь, с россиянами, они поднимут вопрос европейских санкций, которые были наложены на них. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет на столе, не говоря уже о том, что происходит с замороженными активами и тому подобное", - сказал Рубио.

Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки
Какие результаты переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сделал новые заявления после переговоров в Саудовской Аравии, отметив, что Вашингтон получил "позитивные сигналы" и он надеется достичь прекращения огня.

Решение России о прекращении боевых действий может стать ключевым моментом в отношениях Трампа с Путиным. Если Кремль откажется от 30-дневного перемирия, это может вызвать недовольство президента США, пишет CNN. Журналисты напоминают, что ранее Трамп заявлял, что "все козыри на руках у России", однако теперь он, возможно, невольно раскрыл блеф Путина.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя переговоры представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии, заявил во время разговора с журналистами в Джидде, что "теперь мяч на стороне" России.

Другие новости:

Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры с Россией Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

20:26Война
Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

20:06Украина
Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

19:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:00

Когда люди смогут "разговаривать" с животными: ветеринар назвал дату

20:33

"Есть рычаги": политтехнолог рассказал, чем США могут "задавить" РФ для мираВидео

20:29

Почему утки падают на ноги: важное предупреждение для хозяевВидео

20:26

Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

20:06

Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - ШейтельманПереговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман
19:41

Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

19:24

Покупатели массово переворачивают товары в супермаркетах - при чем здесь Трамп

19:16

РФ готовит массированную атаку по Украине после угроз "Орешником": что известноВидео

19:10

Трамповская пропаганда переплюнула советскуюмнение

Реклама
19:07

Возможно ли достичь устойчивого мира в 2025 году: политтехнолог четко ответил

19:04

Можно готовить хоть каждый день: идеальное мясо за 12 минутВидео

19:02

Сезон уже не за горами: когда и как правильно обрезать абрикос

18:57

Нужно ли мыть двигатель авто: неожиданный ответ

18:55

Трамп назвал дату "великого дня" и начал угрожать Путину

18:37

Путин либо пойдет на "неудобные компромиссы", либо вызовет гнев Трампа - CNN

18:06

Меньше усилий, больше комфорта: для чего развешивать мокрую одежду на вешалки

17:59

Чтобы сад был цветущим: пять растений, которые нужно посадить в марте

17:57

Войска РФ пытаются прорвать границу в одной из областей: в ГПСУ раскрыли детали

17:57

Продолжится ли мобилизация в период прекращения огня: в Раде сделали заявление

17:45

Лунное затмение в марте изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Реклама
17:30

Открыла другую страницу: Елена Кравец рассказала о новой карьере

17:28

Доллар рванул вверх, евро обвалился: НБУ установил новый курс валют

17:21

Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но есть нюанс - Bloomberg

17:11

Когда ни в коем случае нельзя гладить собаку: ответ ветеринара

17:10

Россия организовала в Ивано-Франковске теракт: в СБУ раскрыли детали

17:09

Украина планирует закупать большие объемы американского газа - Reuters

17:01

Ради экономии: нужно ли выключать чайник из розетки на ночь

17:00

У Трампа назвали сценарий США в случае отказа Путина от прекращения огня

16:52

Украинцам выплатят до 180 тысяч гривен: кто может получить финансовую помощь

16:50

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!", - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

16:49

5 знаков зодиака, которые принимают решения в отношениях

16:45

Немедленное перемирие на фронте: известны детали режима тишины и чего ждать Украине

16:42

Начнется торг: Шейтельман спрогнозировал, что даст предложение прекратить огоньЭксклюзив

16:18

Гарантии безопасности, 30 дней тишины и выборы: Зеленский сделал ряд заявленийВидео

16:12

Помидоры дадут обильный урожай, если соблюдать 6 простых правил

16:08

"Многие ребята погибнут": украинские военные не верят в перемирие

16:03

От загрязнений не останется и следа: как отмыть стеклянные банки до блеска

15:49

Будут ли ВСУ выходить полностью из Курской области: что там происходит на самом деле

15:44

Отказ Путина от предложения Трампа: Зеленский сделал прогноз о двух шагах США

15:22

"Никто не верит русским": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

Реклама
15:19

Как правильно хранить зимние автомобильные шины: знают лишь единицы

15:09

"Это красная линия": Зеленский сделал заявление об оккупированных территориях

15:02

"Нечто тайное" посылает сигналы из космоса: ученые раскрыли загадку десятилетия

14:52

Разводов больше не будет: хитрый лайфхак для мытья зеркалВидео

14:44

У Трампа назвали дату переговоров с Россией и раскрыли планы

14:20

"Она может послать": Лолита высказалась про злодейские планы Аллы Пугачевой

14:02

Латвия отменила концерт и запретила въезд популярному в России певцу

14:00

"Лучше, чем 10 лет назад": Могилевская поразила похудением на 15 килограммов

13:50

Как часто нужно стирать постельное белье: ответ удивит многих

13:49

"РФ отступает с Харьковской, мы - с Курской": эксперт раскрыл сценарий обмена

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять