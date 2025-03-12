Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

В США сделали заявление относительно вероятной даты прекращения огня в Украине и раскрыли детали будущих мирных договоренностей о завершении войны.

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Когда именно начнется прекращение огня в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Рубио:

Прекращение огня в Украине может состояться в ближайшие дни

После прекращения огня должны начаться переговоры

Европейские гарантии безопасности для Украины станут частью мирных переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Москва на это согласится. Он также планирует убедить страны G7 сосредоточиться на прекращении войны во время встречи в Канаде на этой неделе. Об этом сообщает New York Times.

"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: Ни одна сторона не стреляет друг в друга - ни ракетами, ни ракетами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией. Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры", - сказал он журналистам во время дозаправки в Ирландии во время перелета из Саудовской Аравии в Канаду. видео дня

Рубио подчеркнул, что одной из его ключевых целей является объединение союзников по G-7 - Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии - для совместной поддержки мирного процесса.

Он отметил, что идеальным результатом стало бы признание роли США в продвижении переговоров и совместный призыв к России прекратить боевые действия, чтобы "остановить гибель людей, прекратить стрельбу и начать поиск устойчивого мира".

По словам Рубио, украинская сторона стремится к решению таких вопросов, как обмен пленными, возвращение похищенных детей и обеспечение гуманитарной помощи.

Относительно гарантий безопасности для Украины, которые должны помочь сдержать возможные будущие нападения РФ, Рубио лишь отметил, что вопрос сдерживания станет частью мирных переговоров.

"Невозможно достичь длительного мира, если сдерживание не будет его частью", - сказал он.

Он также отметил, что любое соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых будет способствовать экономическому росту Украины, однако не станет фактором, который сможет сдержать российскую агрессию.

Рубио отметил, что европейские гарантии безопасности для Украины также станут частью мирных переговоров. По его словам, пока неизвестно, когда именно эти страны активнее присоединятся к переговорам, хотя они настаивают на своей ключевой роли в возможном урегулировании конфликта.

"Я предполагаю, что на любых переговорах, если мы до них дойдем, надеюсь, с россиянами, они поднимут вопрос европейских санкций, которые были наложены на них. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет на столе, не говоря уже о том, что происходит с замороженными активами и тому подобное", - сказал Рубио.

Какие результаты переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сделал новые заявления после переговоров в Саудовской Аравии, отметив, что Вашингтон получил "позитивные сигналы" и он надеется достичь прекращения огня.

Решение России о прекращении боевых действий может стать ключевым моментом в отношениях Трампа с Путиным. Если Кремль откажется от 30-дневного перемирия, это может вызвать недовольство президента США, пишет CNN. Журналисты напоминают, что ранее Трамп заявлял, что "все козыри на руках у России", однако теперь он, возможно, невольно раскрыл блеф Путина.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя переговоры представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии, заявил во время разговора с журналистами в Джидде, что "теперь мяч на стороне" России.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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