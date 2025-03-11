"Украина разделяет позицию Трампа": Вашингтон о деталях переговоров в Джидде

Украина сделала позитивный шаг, надеемся, что россияне тоже сделают шаг взамен, говорит Марко Рубио.

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Марко Рубио сделал заявление о позиции Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева.

По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

"Цель президента, прежде всего, заключается в том, чтобы война закончилась. И я считаю, что сегодня Украина сделала конкретный шаг в этом плане. Надеемся, россияне ответят взаимностью. Ну, просто чтобы добавить к комментарию секретаря", - сказал Рубио.

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Он отметил, что "теперь мяч на их стороне" (имея в виду россиян, - ред.).

Украина разделяет позицию Трампа

В свою очередь советник Дональда Трампа по безопасности Майкл Уолтц сообщил, что, в частности, во время переговоров с украинской делегацией поднималась тема гарантии, которые украинцы "будут иметь для своей долгосрочной безопасности".

"Украинская делегация сегодня дала очень четко понять, что они разделяют видение президента Трампа относительно мира. Они разделяют его решимость прекратить боевые действия, прекратить убийства", - сказал он во время общения со СМИ в Джидде во вторник.

Также советник отметил, что Украина "сделала конкретные шаги и конкретные предложения".

"Не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, детали которого вы можете увидеть в нашем совместном заявлении, но мы также углубились в существенные детали того, как эта война должна навсегда прекратиться, какие гарантии они будут иметь для своей долгосрочной безопасности и процветания, но и действительно рассмотрели, что нужно сделать, чтобы наконец прекратить эти ужасные боевые действия", - сообщил он.

Уолтц отметил, что уже есть "делегация относительно следующих шагов с российской стороны", а также делегация "относительно следующих шагов с украинской стороны". Он сообщил, что поговорит с российским коллегой в ближайшие дни, а госсекретарь Марко Рубио встретится с министрами иностранных дел G7 в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США. На встречу прибыли глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



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