США немедленно возобновляют обмен разведданными и помощь Украине: итоги встречи

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии завершились.

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Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии завершились / Фото: ОП

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Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня

США возобновляют обмен разведданными и военную поддержку Украины

Соглашение о полезных ископаемых подпишут как можно быстрее

Переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Об этом говорится в сводном заявлении по итогам встречи в Джидде.

"Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас настало время начать процесс установления прочного мира", - говорится в заявлении.

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Украинская делегация поблагодарила президента США Дональда Трампа, Конгресс США и американский народ за их поддержку и вклад в мирный процесс.

Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который могут продлить по взаимному согласию сторон. При этом отмечается, что реализация этой инициативы будет зависеть от аналогичных действий со стороны Российской Федерации. США взяли на себя обязательства довести до сведения Москвы, что "взаимность со стороны России является ключом к достижению мира".

"Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь по безопасности Украине", - отметили в заявлении.

Отдельно стороны обсудили гуманитарные аспекты мирного процесса, в частности возможность обмена военнопленными, освобождение незаконно удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Для дальнейшей работы по достижению мира обе страны определят составы своих переговорных групп, которые немедленно начнут переговоры. США также обязались обсудить "эти конкретные предложения" с Россией.

Представители Украины также отметили американским коллегам, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу.

"Наконец президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - говорится в заявлении.

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