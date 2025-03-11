Из Украины хотят сделать вечного должника: Кочетков - о переговорах в Саудовской Аравии

Россия не согласится ни на что, кроме капитуляции Украины, рассказал Александр Кочетков.

https://glavred.info/interview/iz-ukrainy-hotyat-sdelat-vechnogo-dolzhnika-kochetkov-o-peregovorah-v-saudovskoy-aravii-10646195.html Ссылка скопирована

В Джидде стартуют двусторонние переговоры между США и Украиной / Коллаж Главред

11 марта в Саудовской Аравии стартуют двусторонние переговоры между Украиной и Соединенными Штатами. Делегации будут обсуждать рамки будущего мирного соглашения между РФ и Украиной, на подписании которого уже длительное время настаивает администрация Белого дома.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, чего ждать от США и почему они стали на сторону России, как быстро Европа способна заменить помощь от США для Украины, и как РФ использует перемирие для ударов по странам Европы.

Что, по вашему мнению, стоит ожидать от этих переговоров, и в каком случае их можно будет считать успешными для Украины?

видео дня

Независимо от вариантов, это будут неуспешные для Украины переговоры. Потому что исходные условия не предусматривают чего-то успешного. Фактически мы будем иметь дело не с представителями независимого арбитра или посредника в лице Соединенных Штатов. Нет, мы будем иметь дело с Соединенными Штатами, которые выступают на стороне России. Они могут давить, уговаривать, приказывать - все, что угодно, чтобы Украина согласилась на те предложения, которые идут от России.

Речь идет и о потере территорий, внутриполитических вопросах, выборах, статусе русского языка, амнистии всех, кто в свое время сотрудничал с Россией, позволяя им участвовать в выборах и тому подобное. Это то же самое, что было в Стамбуле, только в худшей форме.

Позиция США, которые фактически поддерживают Россию, подтверждается тем, что их официальные лица во главе с Трампом заявляют: "Это последний шанс для Украины продемонстрировать готовность к миру". А что означает "готовность к миру"? Это означает согласие Украины на любые условия, которые предлагает Трамп и другие западные политики, которые почему-то считают себя партнерами.

В то же время Россия четко зафиксировала свою позицию: она не готова обсуждать никаких компромиссов, никаких территориальных уступок или прекращения огня, которое могло бы дать Украине время перегруппироваться. Россия требует только полной капитуляции.

В этих условиях трудно договориться и даже продемонстрировать "готовность к миру". Если мы даже сказали "но", Трамп начинает кричать, мол, Украина не готова, тогда как Путин, мол, готов. Якобы он лично ему об этом сказал. Но где, что и как сказал Путин? Выполнил ли он это, ведь он уже неоднократно врал: говорил, что не нападет на Украину, и все равно напал.

Это в целом негативная ситуация с неутешительными прогнозами. От Украины будут требовать рамочное соглашение по полезным ископаемым. При этом никаких гарантий мира не будет. Украину будут принуждать к капитуляции, а также это соглашение предусматривает, что все, что сейчас наше, будет принадлежать США.

На сегодня Украина ничего не задолжала Соединенным Штатам за войну. Не существует ни одного документа, который фиксирует долг Украины перед Соединенными Штатами за военную или финансовую помощь. Мы ничего не задолжали. Однако после этого соглашения нам могут навязать фантастический долг - от 500 миллиардов до триллиона долларов за помощь, которую нам, во-первых, не предоставляли. А во-вторых, в обмен на признание этого долга нам не предоставляют ни гарантий безопасности, ни помощи, ни возвращают финансовую или военную поддержку - не делают ничего.

В результате нас объявляют должниками, нас заставляют согласиться на все условия, которые предлагает Россия. А если мы откажемся, я не удивлюсь, если США начнут - пока неофициально, но намеки уже есть - помогать России воевать против Украины.

Они могут начать, поскольку прекращение поставок оружия, как считали в Белом доме, не привело к падению фронта. Следующий шаг - это военная помощь России. Например, передачей разведывательной информации, поставкой боеприпасов и тому подобное.

Всем, чем смогут, чтобы добиться своего. А именно, чтобы мы оказались в позиции вечного должника, чтобы нам в любой момент можно было выставить "счетчик", который постоянно увеличивает долг. Это не украинский или российский долг, это искусственно созданный долг Соединенными Штатами, которые хотят предложить такие условия.

Исходные позиции России - не соглашаться ни на что, кроме безоговорочной капитуляции Украины. Их цель даже шире - не только Украина, но и разрушение НАТО и возвращение к границам 1997 года, то есть полная капитуляция и Украины, и Европы. И НАТО в целом.

Позиция Украины - поддерживать территориальную целостность и суверенитет. И это совершенно не укладывается в видение, и нет никакого компромисса между позициями России, США, Украины и Европы.

Единственное, что эти переговоры могут продемонстрировать положительного - это окончательное осознание того, что произошло с США. Окончательная кристаллизация их позиции может быть единственным положительным моментом: Соединенные Штаты выступают на стороне агрессора, и не очень это скрывают.

В последнее время мы видим по заявлениям и действиям Трампа и его команды, что они действительно все больше становятся на сторону России, по крайней мере политически...

Какое "политически", если фактически США отключают системы защиты F-16? При чем здесь политика? F-16 превращается в уязвимую мишень для вражеской ПВО и для вражеских истребителей. Они отключили систему защиты, электронную систему защиты F-16, которые передавали европейские страны, а не Соединенные Штаты. Это - не политика.

Соответственно, если дальше все будет происходить в таком ключе, то есть ли у американцев определенный временной промежуток, в течение которого им нужно поставить нас в такое положение? И чего дальше ждать в таком случае?

Я до сих пор удивлен, что Украина сопротивляется стране, которая значительно больше ее по всем ресурсам. И если на стороне этой страны оказывается самая мощная страна мира и начинает ей помогать в экономическом плане, то есть снимают санкции, ограничения по банковским операциям (а это обязательно будет сделано).

То есть, если Соединенные Штаты оказываются на стороне России, то я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы Украина удержалась.Нет особых временных промежутков - если в течение двух месяцев не произойдет прекращение огня на условиях России, то Трамп может развернуться, и начнет присоединять Канаду, Гренландию, а тем временем этим продолжат не публично заниматься его подчиненные и его окружение, и секретари будут давить на Украину и ограничивать ее и в дальнейшем.

Просто публично Трамп переключится на другое. Но каких-то временных промежутков нет - Трамп обещал остановить войну за сутки, но не прекратил, и ничего не произошло.

Переговоры между США и Украиной / Офис президента

Мы видим, как Соединенные Штаты пытаются единолично вести переговоры с Украиной и Россией, полностью исключая Европу из этого процесса. Учитывая заявления, которые сейчас звучат из Европы, в частности от Макрона, Шольца, фон дер Ляйен и многих других политиков по поддержке Украины и общей перестройки Европы на военный лад, какие последствия это может иметь? Какую роль будет играть Европа в этом процессе?

Почти ни на что не будет влиять. Совместный удар Соединенных Штатов и России направлен не столько против Украины. Украина находится на передовом рубеже Европы, но удар именно против Европы. И санкции будут направлены также против Европы, а Украину хотят уничтожить, потому что это - боеспособная армия. А дальше обязательно с молчаливого согласия Трампа Путин полезет в Европу, чтобы заставить ее снова закупать энергоносители по заоблачным ценам. И тогда Путин сможет прекратить поставки энергоносителей в Китай, чего требует Трамп.

И тогда уже окончательно публично возникнет против союзничества против Китая. То есть Европа - тоже объект агрессии России и США в геополитической стратегии Трампа, где он хочет оставить Китай наедине, без Европы, поскольку она имеет собственные экономические и политические связи с Пекином. Он хочет уничтожить Европу, чтобы она не вмешивалась, а Россию - оторвать от Китая. А дальше выстраивать определенную стратегию против Китая. Он отдаст им Тайвань - это понятно. Но отдавая Тайвань, сейчас в Соединенные Штаты перевозят важнейшие промышленные предприятия Тайваня.

А отдавая Тайвань, то есть не вмешиваясь и не мешая Китаю его забрать, он, вероятно, будет пытаться выторговать себе определенные выгодные экономические условия сотрудничества с Китаем в будущем.

Европа же является потенциальной жертвой: сегодня - Украина, завтра - Европа. Повлиять на ситуацию ей будет крайне сложно, особенно в сфере военно-промышленного комплекса и всего, что с ним связано.

Деньги есть. Военно-промышленный комплекс потенциально способен удовлетворить любые потребности Украины, но только за три года. Да, примерно три года. А на сегодня мы имеем критическую зависимость от оружия, которое поступало из Соединенных Штатов. И даже если его найти в другом месте, они все равно смогут дистанционно выключать его.

Если Соединенные Штаты действительно будут вести себя так, как вы описали, то как долго в таком случае сможет продержаться Украина?

Полгода, а дальше мы сможем наблюдать, как будет меняться ситуация, ведь она чрезвычайная.

Тот маневр, который Соединенные Штаты выполняют под руководством Трампа, напоминает, переворот авианосца. Если парусное судно переворачивается через киль, оно может снова стать на него мачтой вверх. А вот если переворачивается авианосец, то это уже конец - он не возвращается в нормальное положение.

Однако ситуация настолько необычная и экстраординарная, что в течение полугода может измениться многое. Я не знаю, что именно может произойти. Возможно, Европа договорится с Китаем о каком-то партнерстве, сотрудничестве или союзничестве. В Соединенных Штатах тоже могут произойти серьезные изменения.

У нас есть Майданы: если руководитель не воспринимается обществом, то, кроме выборов, есть еще другие механизмы, чтобы устранить его. В США также есть свои методы борьбы с руководителем, который идет вразрез с желанием американского народа.

То есть нам нужно продержаться полгода. А за это время, будем надеяться, многое может измениться. И если изменения произойдут, то, гарантирую, они будут в пользу Украины. Если же должны были произойти изменения во вред, они уже произошли. Отныне все будет только на пользу.

За эти полгода насколько, растет угроза, что Европа будет так же втянута в непосредственные боевые действия? И чего тогда ждать Европе за это время?

Как только Украина или, не дай Бог, потерпит поражение, или же произойдет устойчивое прекращение огня, которое позволит России оттянуть значительную часть своей боеспособной армии и перебросить ее в другое место, Европа сразу становится объектом реальной угрозы.

Наиболее очевидное направление - это прорыв коридора в Калининградскую область через страны Балтии. Именно в этом направлении Россия будет двигаться в случае падения Украины или навязывания таких условий перемирия, которые позволят РФ высвободить свои силы.

Для России война выполняет сразу несколько функций. Во-первых, это средство стабилизации внутриполитической ситуации. Во-вторых, война против Европы - это способ шантажа, террора и принуждения к восстановлению экономических отношений, которые России критически необходимы.

То есть они будут требовать прекращения огня уже на территории Европы, но на своих условиях, настаивая на восстановлении экономических связей, которые сами же и разорвали, только на еще более выгодных для себя условиях.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред