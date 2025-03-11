"США - на стороне агрессора": эксперт дал мрачный прогноз по переговорам в Эр-Рияде

Россия не готова обсуждать никаких компромиссов и никаких территориальных уступок, считает Кочетков.

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Александр Кочетков дал мрачный прогноз по переговорам в Эр-Рияде / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Ермака, скриншот

Что сказал Александр Кочетков:

Россия требует полной капитуляции Украины

Украина ничего не задолжала Соединенным Штатам за войну

Позиция Украины - поддерживать территориальную целостность и суверенитет

Украинская делегация на переговорах с американцами в Саудовской Аравии будет иметь дело со страной, которая выступает на стороне России. Делегация США на встрече будет делать все, чтобы Украина согласилась на те предложения, которые идут из Кремля. Такое мнение в интервью Главреду выразил политический аналитик Александр Кочетков.

"Независимо от вариантов, это будут неуспешные для Украины переговоры. Потому что исходные условия не предусматривают чего-то успешного. Фактически мы будем иметь дело не с представителями независимого арбитра или посредника в лице Соединенных Штатов. Нет, мы будем иметь дело с Соединенными Штатами, которые выступают на стороне России. Они могут давить, уговаривать, приказывать - все, что угодно, чтобы Украина согласилась на те предложения, которые идут от России", - считает Кочетков.

По его мнению, речь идет о потере территорий, внутриполитических вопросах, выборах, статусе русского языка, амнистии всех, кто в свое время сотрудничал с Россией, позволяя им участвовать в выборах и тому подобное, а это то же самое, что было в Стамбуле, только в худшей форме.

"Позиция США, которые фактически поддерживают Россию, подтверждается тем, что их официальные лица во главе с Трампом заявляют: "Это последний шанс для Украины продемонстрировать готовность к миру". А что означает "готовность к миру"? Это означает согласие Украины на любые условия, которые предлагает Трамп и другие западные политики, которые почему-то считают себя партнерами", - говорит эксперт.

В то же время Россия, по его мнению, четко зафиксировала свою позицию: она не готова обсуждать никаких компромиссов, никаких территориальных уступок или прекращения огня, которое могло бы дать Украине время перегруппироваться. Россия требует только полной капитуляции.

"В этих условиях трудно договориться и даже продемонстрировать "готовность к миру". Если мы даже сказали "но", Трамп начинает кричать, мол, Украина не готова, тогда как Путин, мол, готов. Якобы он лично ему об этом сказал. Но где, что и как сказал Путин? Выполнил ли он это, ведь он уже неоднократно врал: говорил, что не нападет на Украину, и все равно напал. Это в целом негативная ситуация с неутешительными прогнозами. От Украины будут требовать рамочное соглашение по полезным ископаемым. При этом никаких гарантий мира не будет. Украину будут принуждать к капитуляции, а также это соглашение предусматривает, что все, что сейчас наше, будет принадлежать США", - считает эксперт.

По его словам, на сегодня Украина ничего не задолжала Соединенным Штатам за войну.

"Не существует ни одного документа, который фиксирует долг Украины перед Соединенными Штатами за военную или финансовую помощь. Мы ничего не задолжали. Однако после этого соглашения нам могут навязать фантастический долг - от 500 миллиардов до триллиона долларов за помощь, которую нам, во-первых, не предоставляли. А во-вторых, в обмен на признание этого долга нам не предоставляют ни гарантий безопасности, ни помощи, ни возвращают финансовую или военную поддержку - не делают ничего. В результате нас объявляют должниками, нас заставляют согласиться на все условия, которые предлагает Россия. А если мы откажемся, я не удивлюсь, если США начнут - пока неофициально, но намеки уже есть - помогать России воевать против Украины", - считает Кочетков.

Он также напомнил, что прекращение поставок оружия, как считали в Белом доме, не привело к падению фронта.

"Следующий шаг - это военная помощь России. Например, передачей разведывательной информации, поставкой боеприпасов и тому подобное.Всем, чем смогут, чтобы добиться своего. А именно, чтобы мы оказались в позиции вечного должника, чтобы нам в любой момент можно было выставить "счетчик", который постоянно увеличивает долг. Это не украинский или российский долг, это искусственно созданный долг Соединенными Штатами, которые хотят предложить такие условия. Исходные позиции России - не соглашаться ни на что, кроме безоговорочной капитуляции Украины. Их цель даже шире - не только Украина, но и разрушение НАТО и возвращение к границам 1997 года, то есть полная капитуляция и Украины, и Европы. И НАТО в целом", - говорит эксперт.

По его мнению, позиция Украины - поддерживать территориальную целостность и суверенитет.

"И это совершенно не укладывается в видение, и нет никакого компромисса между позициями России, США, Украины и Европы. динственное, что эти переговоры могут продемонстрировать положительного - это окончательное осознание того, что произошло с США. Окончательная кристаллизация их позиции может быть единственным положительным моментом: Соединенные Штаты выступают на стороне агрессора, и не очень это скрывают", - резюмирует он.

Смотрите интервью Кочеткова:

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, накануне встречи украинские журналисты узнали, что Киев на переговорах с Вашингтоном выдвинет к РФ три предложения: обмен пленными, перемирие на море и запрет на дальнобойные удары. Собеседник журналистов сказал, что именно эти пункты можно быстро запустить и проконтролировать их реализацию.

Встреча США и Украины будет проходить исключительно на уровне делегаций, сказал госсекретарь Марко Рубио. Впрочем, глава Госдепа допустил возможности встречи и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Переговоры Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии стартовали в 11:00 по Киеву.

"Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США", - сказали в украинском МИД.

Андрей Ермак отметил конструктивное начало диалога.

"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и длительного мира", - подчеркивал глава ОП.

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Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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