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Второй раунд переговоров стартовал: что уже обсудили делегации Украины и США

Руслана Заклинская
11 марта 2025, 17:36
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Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии продолжаются уже 5 часов.
Второй раунд переговоров стартовал: что уже обсудили делегации Украины и США
Переговоры США и Украины продолжаются уже 5 часов / Коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Главное:

  • Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии продолжаются 5 часов

  • Стороны обсудили режим тишины на море и в небе и соглашение о редкоземельных ископаемых

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  • Идет второй раунд переговоров

В Саудовской Аравии пятый час продолжается встреча делегаций Украины и США. Во время первого раунда переговоров обсудили предложение Украины о режиме тишины на море и в небе, а также соглашение об ископаемых. Об этом сообщило Суспильне.

По словам источника издания, знакомого с ходом встречи, первый раунд переговоров был посвящен режиму тишины на море и в небе. Украина предлагает прекратить обстрелы в Черном море и авиаудары, что поспособствует безопасности судоходства и экспорта зерна.

Кроме этого, во время первого раунда встречи представители США и Украины обсудили соглашение о редкоземельных металлах. Советник руководителя Офиса президента Дарья Заривна заявила, что "все происходит конструктивно".

Сейчас идет второй раунд переговоров.

Состав делегаций

Украинскую сторону представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса. Из США прибыли госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолц.

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне встретился с принцем Саудовской Аравии, в переговорах непосредственного участия не принимает.

Переговоры делегаций Украины и США - что известно

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США. На встречу прибыли глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц во время перерыва заявил, что переговоры между делегациями Украины и США в Джидде "движутся к цели". Глава украинской делегации Андрей Ермак коротко прокомментировал ход встречи: "Работа продолжается".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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Что такое Суспильне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Суспільне) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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