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Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии: о чем они говорили

Мария Николишин
11 марта 2025, 02:02
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Зеленский отметил, что Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии.
Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии: о чем они говорили
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

  • Зеленский поблагодарил принца Саудовской Аравии за поддержку Украины
  • Они обсудили шаги и условия, которые могут закончить войну
  • Украинская команда остается в Джидде для работы с США

Владимир Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии в Джидде. Об этом президент Украины сообщил в телеграмме.

В частности, Зеленский поблагодарил принца за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины.

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"Было очень важно услышать слова уверенности в украинском будущем. Обсудили все основные вопросы повестки дня - как двустороннего, так и с другими партнерами. Отметил усилия Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, которые помогают приближать настоящий мир. Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии, и мы это ценим", - подчеркнул лидер страны.

В частности, были обсуждены шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и длительным.

"Особенно отметил вопрос освобождения пленных и возвращения детей, что может стать одной из ключевых мер для установления доверия к дипломатическим усилиям. Значительную часть разговора посвятили форматам гарантий безопасности. Ценим готовность Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой во вторник, 11 марта.

"Мы надеемся на практический результат. Украинская позиция на встрече будет абсолютно конструктивной", - говорится в сообщении.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию - что известно

Как сообщал Главред, 10 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. По предварительным данным, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Саудовскую Аравию прибыли Андрей Ермак, Павел Палиса, Андрей Сибига, Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский считает, что встреча между делегациями Украины и США 11 марта должна быть результативной. По его словам, это касается и приближения мира, и продолжения поддержки

Издание The Economis писало, что американская сторона заявляет, что цель переговоров - создать "рамки для мирного соглашения и начального прекращения огня". Однако с украинской стороны среди ожиданий, есть опасения, что встреча может быть шантажом, тактикой затягивания времени или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России.

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