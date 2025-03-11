Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии: о чем они говорили

Главное:
- Зеленский поблагодарил принца Саудовской Аравии за поддержку Украины
- Они обсудили шаги и условия, которые могут закончить войну
- Украинская команда остается в Джидде для работы с США
Владимир Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии в Джидде. Об этом президент Украины сообщил в телеграмме.
В частности, Зеленский поблагодарил принца за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины.
"Было очень важно услышать слова уверенности в украинском будущем. Обсудили все основные вопросы повестки дня - как двустороннего, так и с другими партнерами. Отметил усилия Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, которые помогают приближать настоящий мир. Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии, и мы это ценим", - подчеркнул лидер страны.
В частности, были обсуждены шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и длительным.
"Особенно отметил вопрос освобождения пленных и возвращения детей, что может стать одной из ключевых мер для установления доверия к дипломатическим усилиям. Значительную часть разговора посвятили форматам гарантий безопасности. Ценим готовность Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину", - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой во вторник, 11 марта.
"Мы надеемся на практический результат. Украинская позиция на встрече будет абсолютно конструктивной", - говорится в сообщении.
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию - что известно
Как сообщал Главред, 10 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. По предварительным данным, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Саудовскую Аравию прибыли Андрей Ермак, Павел Палиса, Андрей Сибига, Рустем Умеров.
Президент Владимир Зеленский считает, что встреча между делегациями Украины и США 11 марта должна быть результативной. По его словам, это касается и приближения мира, и продолжения поддержки
Издание The Economis писало, что американская сторона заявляет, что цель переговоров - создать "рамки для мирного соглашения и начального прекращения огня". Однако с украинской стороны среди ожиданий, есть опасения, что встреча может быть шантажом, тактикой затягивания времени или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России.
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