Зеленский резко изменил мнение и фактически извинился за все - Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что рад, что Зеленский согласился подписать соглашение с США.

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Джонсон сделал заявление о сделке по полезным ископаемым / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Ключевые тезисы Джонсона:

Зеленский изменил свою позицию по соглашению о минералах с США

Президент Украины, по сути, извинился и согласился подписать соглашение

Если Зеленский не может подписать соглашение, то Украине нужно "прислать лидера, который сможет"

Президент Украины Владимир Зеленский полностью изменил свою позицию относительно соглашения о минералах между США и Украиной, которое так и не было подписано после напряженной встречи в Белом доме. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, пишет The Hill.

"Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней изменил свое мнение. Фактически, он извинился за все это. И теперь он говорит: "Нет, нет, мы все-таки хотели бы такого соглашения", - сказал Джонсон в субботнем эфире радиошоу Cats Roundtable. видео дня

По его словам, многих украинцев возмутило то, как прошли переговоры. Джонсон отметил, что в США также были недовольны встречей, но "нам нужно вернуть его за стол переговоров".

Конфликт в Белом доме

Договоренность по минералам, которую, по словам экс-президента Дональда Трампа, должны были подписать 28 февраля в Вашингтоне, предусматривала, что США получат определенную компенсацию за финансовую помощь Украине, одновременно укрепив украинскую экономику. Однако соглашение так и не подписали из-за спора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Дж. Ди Венсом.

Во время дискуссии Зеленский отмечал, что президент РФ Владимир Путин не может быть надежным переговорщиком, поскольку неоднократно нарушал предыдущие договоренности о прекращении огня. Трамп и Вэнс в ответ заявили, что Зеленский недостаточно благодарен за военную помощь США и имеет ограниченное влияние в возможных переговорах.

"Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, является неуважением к стране, этой стране", - заявил Трамп.

Зеленский в ответ заметил, что США еще не ощутили на себе последствий продолжающейся войны, поскольку они географически далеки от зоны боевых действий. Однако он предупредил, что это может измениться в будущем, что вызвало жесткую реакцию Трампа.

Давление со стороны Вашингтона

Сразу после напряженной встречи Зеленский отказался извиняться за свои заявления. Однако через несколько дней он назвал встречу "досадной" и выразил готовность подписать соглашение о минералах, подчеркнув, что оно станет "шагом к большей безопасности и надежным гарантиям".

Джонсон заявил, что Трамп был "увлечён идеей" подписания этого соглашения во время встречи 28 февраля. После неудачи с подписанием договора США приостановили предоставление Украине военной помощи и ограничили обмен разведывательными данными.

Что предусматривает рамочное соглашение между Украиной и США / Инфографика: Главред

Несмотря на конфликт в феврале, в Вашингтоне все еще надеются заключить соглашение по минералам. Сторонники соглашения считают, что оно поможет США укрепить аргументы в поддержку Украины в случае новой агрессии РФ. Критики же называют ее формой давления на Киев, которая также может отстранить Зеленского от переговоров между Трампом и Путиным.

Джонсон также заявил, что если Зеленский не способен заключить "выгодную сделку" для Украины, тогда страна должна "прислать лидера, который сможет это сделать".

Соглашение между Украиной и США - последние новости

Напомним, 3 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что отношения с Дональдом Трампом еще можно спасти после их конфликта 28 февраля в Белом доме. Несмотря на напряженность, он заявил о готовности подписать соглашение по полезным ископаемым и считает, что Вашингтон также к этому готов.

Также, по данным Reuters, администрация Дональда Трампа и Украина планируют подписать соглашение о полезных ископаемых после неудачной встречи в Овальном кабинет.

Как сообщал Главред, Трамп в частных разговорах дал понять своим помощникам, что одного лишь соглашения о добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными. По их данным, Трамп также требует от Зеленского изменить позицию относительно мирных переговоров, рассмотреть территориальные уступки России и сделать шаги к проведению выборов.

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