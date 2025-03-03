Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США — Зеленский

Президент считает, что переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями.

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Зеленский считает, что еще может спасти отношения с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Кратко:

США, вероятно, не прекратят помощь Украине

Зеленский готов подписать предложенное соглашение относительно полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще может спасти свои отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после их конфликтной ситуации в Белом доме 28 февраля.

Зеленский считает, что переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями, передает Reuters.

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"Что касается спасения отношений, я думаю, что наши отношения продолжатся... Я не думаю, что это правильно, когда такие обсуждения полностью открыты. ... Формат того, что произошло, я не думаю, что это принесло что-то позитивное или дополнительное нам как партнерам", - сказал Зеленский журналистам после саммита с лидерами Европы в Лондоне.

Президент заявил, что по его мнению, США не прекратят помощь Украине. По его словам, Штаты, как "лидеры цивилизованного мира", не захотят помогать российскому диктатору Владимиру Путину. В то же время президент заявил, что готов к любым трудностям, которые могут возникнуть.

Зеленский также добавил, что по-прежнему готов подписать предложенную сделку по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

"Есть последний вариант (соглашения — ред.), он готов. Его могут подписать министры… Несмотря на то, что произошло ранее, мы конструктивны. Если мы договорились, что оно будет подписано с нашей стороны, мы готовы подписывать. Я, честно говоря, думаю, что и Соединенные Штаты будут готовы", — заявил президент.

Полезные ископаемые Украины / Инфографика: Главред

Спор между Трампом, Вэнсом и Зеленским в Белом доме 28 февраля

Как писал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом.

Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Впоследствии Зеленский сделал заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он поблагодарил Америку за поддержку и визит. Зеленский напомнил, что Украине нужен справедливый и длительный мир.

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